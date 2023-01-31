《經濟通通訊社３１日專訊》國稅總局舉行新聞發布會，介紹２０２２年中國稅收運行的總

體情況。數據顯示，２０２２年全年稅務部門組織稅費收入３１﹒７萬億元（人民幣．下同），

其中，稅收收入１６﹒１萬億元（未扣除出口退稅），社保費收入７﹒４萬億元。



＊新增減稅降費及退稅緩稅緩費超４﹒２萬億元＊



國稅總局副局長王道樹介紹，去年全國新增減稅降費及退稅緩稅緩費超４﹒２萬億元，主要

包括三部分：一是累計退到納稅人帳戶的增值稅留抵退稅款２﹒４６萬億元，超過２０２１年全

年辦理留抵退稅規模的３﹒８倍；二是新增減稅降費超１萬億元，其中新增減稅超８０００億元

，新增降費超２０００億元；三是辦理緩稅緩費超７５００億元。

分行業看，製造業新增減稅降費及退稅緩稅緩費近１﹒５萬億元，佔比３５％左右，是受益

最明顯的行業。同時，餐飲、零售、文化旅遊、交通運輸等受疫情影響較重的服務業，新增減稅

降費及退稅緩稅緩費超８７００億元。

分企業規模看，小微企業和個體工商戶是受益主體，新增減稅降費及退稅緩稅緩費超１﹒７

萬億元，佔總規模的比重約四成；另外，近八成的個體工商戶在２０２２年無需繳納稅款。

（ｅｗ）

