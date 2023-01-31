《經濟通通訊社３１日專訊》國家發改委統計數據顯示，２０２２年１２月，全國成品油消
費量３１４６萬噸，同比增長１１﹒１％，其中，汽油同比增長１４％，柴油同比增長
１４﹒４％，航空煤油同比下降３０﹒２％。
２０２２年，全國成品油消費量３﹒４５億噸，同比增長０﹒９％，其中，汽油同比下降
４﹒６％，柴油同比增長１１﹒８％，航空煤油同比下降３２﹒４％。
據統計，２０２２年，全國天然氣表觀消費量３６６３億立方米，同比下降１﹒７％。
（ｅｗ）
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31/01/2023 16:18
《神州能源》發改委：去年１２月全國成品油消費量同比增１１％
《經濟通通訊社３１日專訊》國家發改委統計數據顯示，２０２２年１２月，全國成品油消
費量３１４６萬噸，同比增長１１﹒１％，其中，汽油同比增長１４％，柴油同比增長
１４﹒４％，航空煤油同比下降３０﹒２％。
２０２２年，全國成品油消費量３﹒４５億噸，同比增長０﹒９％，其中，汽油同比下降
４﹒６％，柴油同比增長１１﹒８％，航空煤油同比下降３２﹒４％。
據統計，２０２２年，全國天然氣表觀消費量３６６３億立方米，同比下降１﹒７％。
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