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AH股新聞

31/01/2023 16:24

《滬港通》北上全日流入７４﹒３億，南下全日流走１６﹒７億

　　《經濟通通訊社３１日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４４５﹒６５億元，買盤超賣盤，流入７４﹒３５億元，佔每日額度１４﹒３％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４３６﹒６７億元，賣盤超買盤，流走
１６﹒６７億元，佔每日額度３﹒９７％。

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