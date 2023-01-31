《經濟通通訊社３１日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４４５﹒６５億元，買盤超賣盤，流入７４﹒３５億元，佔每日額度１４﹒３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４３６﹒６７億元，賣盤超買盤，流走
１６﹒６７億元，佔每日額度３﹒９７％。
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31/01/2023 16:24
《滬港通》北上全日流入７４﹒３億，南下全日流走１６﹒７億
《經濟通通訊社３１日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４４５﹒６５億元，買盤超賣盤，流入７４﹒３５億元，佔每日額度１４﹒３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４３６﹒６７億元，賣盤超買盤，流走
１６﹒６７億元，佔每日額度３﹒９７％。
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