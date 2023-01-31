《經濟通通訊社３１日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，公司擬

回購註銷的限制性股票，共計約３７﹒９萬股，佔公司Ａ股限制性股票總數約３６３１萬股的比

例約為１﹒０４％，佔公司總股本的比例約為０﹒００４％。公司是次用於支付回購限制性股票

的資金來源為自有資金。（ｂｎ）

