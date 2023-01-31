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AH股新聞

31/01/2023 17:54

長汽（２３３３）擬回購註銷的限制性股票約３７﹒９萬股

　　《經濟通通訊社３１日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，公司擬
回購註銷的限制性股票，共計約３７﹒９萬股，佔公司Ａ股限制性股票總數約３６３１萬股的比
例約為１﹒０４％，佔公司總股本的比例約為０﹒００４％。公司是次用於支付回購限制性股票
的資金來源為自有資金。（ｂｎ）

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