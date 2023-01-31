《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



發力擴大需求，消費信貸投放料加碼

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為加大消費信貸投放力度，不少銀行推出了發放利率優惠券等促銷活動。專家認為，合理增加消

費信貸投放是提振居民消費能力，助力消費恢復的有力措施。今年消費信貸投放有望加力。



看好兔年投資機會，外資「超配Ａ股」

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節後首個交易日，被視為Ａ股投資「風向標」的北向資金大幅淨買入１８６﹒１４億元（人民幣

．下同），創２０２１年１２月以來單日新高。１月北向資金累計淨買入已超１３００億元，該

月極大可能創北向資金月度淨流入新高，也超過２０２２年全年淨流入總和。



７９９家公司預喜２０２２年度業績

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Ａ股２０２２年度業績預告披露今日收官。截至１月３０日１８時，Ａ股共有１５６７家上市公

司披露２０２２年度業績預告，７９９家預喜，預喜比例５０﹒９９％。從行業角度看，新能源

產業鏈以及傳統能源行業表現突出。





《上海證券報》



多地推出金融「禮包」，全力支持實體經濟

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兔年伊始，各地「拼經濟」號角已吹響。近日，上海、廣東、江蘇等地出台「１號文」提振經濟

，其中提及金融支持實體的多項舉措。各地金融機構以相關政策措施為指引，將活水送至實體經

濟最需要的地方。



外資看好中國經濟實現強勁復甦

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２０２３年開年近一個月，中國資產漲勢如虹，人民幣匯率持續走高，Ａ股、港股攜手上揚。在

此過程中，外資扮演了重要角色。北向資金買入Ａ股超千億元，刷新曆年紀錄。



政策組合發力推動投資跑出「加速度」

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發改委近期持續釋放信號：今年將以高效有力舉措推動投資跑出「加速度」。提前批次地方專項

債有望加快發行使用，市場預測今年專項債將繼續擴容。





《證券時報》



積極財政政策加力提效，重點把握好五個方面

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財政部３０日召開２０２２年度財政收支情況網上新聞發布會，有關負責人介紹，２０２３年積

極的財政政策將重點把握好五個方面，包括完善稅費支持政策，保持必要支出強度，不斷提高支

出效率等。



Ａ股兔年「開門紅」，成交額急劇放大重回萬億

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兔年春節後首個交易日，Ａ股市場主要指數收盤均實現上漲，其中上證指數漲幅較小，收漲

０﹒１４％，深證成指漲０﹒９８％，創業板指數漲１﹒０８％。市場看多情緒仍較明顯，當日

北向資金淨買入１８６億元，創出最近一年多新高。



下好經濟「先手棋」

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新春伊始，各地開足馬力拼經濟，動作越來越多，力度越來越大，釋放了奮戰開門紅的強烈信號

。經濟學界較為一致地認為，２０２３年國內經濟復蘇將呈現前低、中高、後穩的態勢。

（ｌｃ）

