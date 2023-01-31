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AH股新聞

31/01/2023 09:39

《Ａ股焦點》三大航企全年虧損共逾千億，南航Ａ跌１％國航Ａ微升

　　《經濟通通訊社３１日專訊》疫情防控嚴重影響國內經濟活動，２０２２年第四季封控情況
甚至追上了疫情爆發初期，物流運輸及民眾出行嚴重受阻。內地航空公司在公布年報預報限期的
最後一日集體發公告，不但錄得暴蝕，虧損程度甚至較上一年倍增。東航（滬：６００１１５）
公告，預計２０２２年淨虧損３６０億元至３９０億元（人民幣．下同），２０２１年同期淨虧
損１２２﹒１４億元；國航（滬：６０１１１１）公告，預計２０２２年淨虧損約為３７０億元
到３９５億元，２０２１年同期淨虧損１６６﹒４２億元；南方航空（滬：６０００２９）公告
，預計２０２２年淨虧損３０３億元到３３２億元，上年同期虧損１２１﹒０３億元。即使以預
測中的最佳數據來計算，國內三大航空公司總計虧損額仍然超過了千億。
　　另外，春秋航空（滬：６０１０２１）公告，預計２０２２年淨虧損２３﹒５億元－２６億
元，海航控股（滬：６００２２１）預計去年全年虧損１８５億元至２２０億元，同比盈轉虧。
　　盡管如此，民航公司錄得暴蝕已在市場預期中，Ａ股甫開始反應不大，南方航空跌０﹒９％
，國航倒升０﹒１％。（ｅｙ）
　　　　　　　　　　　表列民航板塊Ａ股表現
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元人民幣）　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海航控股（滬：６００２２１）　　１﹒８２元　　　跌０﹒５５％
　　南方航空（滬：６０００２９）　　７﹒５１元　　　跌０﹒９２％
　　中國東航（滬：６００１１５）　　５﹒３７元　　　跌０﹒５６％
　　中國國航（滬：６０１１１１）　　１０﹒４元　　　升０﹒１％　
　　春秋航空（滬：６０１０２１）　　６１﹒５３元　　升０﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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