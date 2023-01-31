《經濟通通訊社３１日專訊》疫情防控嚴重影響國內經濟活動，２０２２年第四季封控情況

甚至追上了疫情爆發初期，物流運輸及民眾出行嚴重受阻。內地航空公司在公布年報預報限期的

最後一日集體發公告，不但錄得暴蝕，虧損程度甚至較上一年倍增。東航（滬：６００１１５）

公告，預計２０２２年淨虧損３６０億元至３９０億元（人民幣．下同），２０２１年同期淨虧

損１２２﹒１４億元；國航（滬：６０１１１１）公告，預計２０２２年淨虧損約為３７０億元

到３９５億元，２０２１年同期淨虧損１６６﹒４２億元；南方航空（滬：６０００２９）公告

，預計２０２２年淨虧損３０３億元到３３２億元，上年同期虧損１２１﹒０３億元。即使以預

測中的最佳數據來計算，國內三大航空公司總計虧損額仍然超過了千億。

另外，春秋航空（滬：６０１０２１）公告，預計２０２２年淨虧損２３﹒５億元－２６億

元，海航控股（滬：６００２２１）預計去年全年虧損１８５億元至２２０億元，同比盈轉虧。

盡管如此，民航公司錄得暴蝕已在市場預期中，Ａ股甫開始反應不大，南方航空跌０﹒９％

，國航倒升０﹒１％。（ｅｙ）

表列民航板塊Ａ股表現



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股份（編號） 現價（元人民幣） 變幅（％）

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海航控股（滬：６００２２１） １﹒８２元 跌０﹒５５％

南方航空（滬：６０００２９） ７﹒５１元 跌０﹒９２％

中國東航（滬：６００１１５） ５﹒３７元 跌０﹒５６％

中國國航（滬：６０１１１１） １０﹒４元 升０﹒１％

春秋航空（滬：６０１０２１） ６１﹒５３元 升０﹒７５％

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