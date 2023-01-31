《經濟通通訊社３１日專訊》液晶顯示器龍頭企業京東方Ａ（深：０００７２５）預計

２０２２年淨利潤同比暴跌七成，稱因去年半導體顯示產品供需失衡，主流產品價格持續下降，

部分產品價格降幅明顯，半導體顯示業務經營業績面臨巨大壓力。京東方Ａ現跌２％。

半導體板塊今日急跌，普冉股份（滬：６８８７６６）瀉７﹒９％，瀾起科技

（滬：６８８００８）跌６﹒８％，富樂德（深：３０１２９７）挫５﹒９％，晶豐明源

（滬：６８８３６８）跌５％，芯海科技（滬：６８８５９５）跌４﹒８％，力芯微

（滬：６８８６０１）跌４﹒７％，納芯微（滬：６８８０５２）走低４﹒６％。

半導體產業去年因供應過剩而產生龐大的降價壓力，外電預計韓國的半導體存儲器產業進入

了「史無前例的最惡劣的蕭條期」，預計有關行業今年的營業損失將達到５０億美元，當中包括

三星電子、ＳＫ海力士等知名半導體公司，而行內減少供應的做法還會導致整個亞洲經濟的萎縮

。不過有分析意見指，中國逐步放寬防疫限制經濟開始恢復，將為半導體存儲器行業重新找回增

長勢頭，而且企業減產的效果可能在下半年顯現。（ｅｙ）



