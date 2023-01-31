《經濟通通訊社３１日專訊》順豐控股（深：００２３５２）披露２０２２年度業績預告，
預計歸屬於上市公司股東的淨利潤為６０﹒５億元至６２﹒５億元（人民幣．下同），同比增長
４２％至４６％，符合市場預期，若扣除非經常性損益後，順豐淨利潤則錄得１８６％至
１９７％的增長。
據內媒推算，順豐去年第四季淨利潤約為１５﹒７８億元至１７﹒７８億元，環比下降約
９％至１９％，同比下降約２８％至３６％。
順豐控股股價現跌１﹒８％，報５７﹒８元。（ｅｙ）
31/01/2023 11:26
《Ａ股焦點》順豐跌近２％，料第四季盈利同比降至少２８％
《經濟通通訊社３１日專訊》順豐控股（深：００２３５２）披露２０２２年度業績預告，
預計歸屬於上市公司股東的淨利潤為６０﹒５億元至６２﹒５億元（人民幣．下同），同比增長
４２％至４６％，符合市場預期，若扣除非經常性損益後，順豐淨利潤則錄得１８６％至
１９７％的增長。
據內媒推算，順豐去年第四季淨利潤約為１５﹒７８億元至１７﹒７８億元，環比下降約
９％至１９％，同比下降約２８％至３６％。
順豐控股股價現跌１﹒８％，報５７﹒８元。（ｅｙ）
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