《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股２０２２年度業績預告披露今日收官。截至昨日（３０日

）１８時，Ａ股共有１５６７家上市公司披露２０２２年度業績預告，７９９家預喜，預喜比例

５０﹒９９％。預喜的企業中，略增１１３家、扭虧１２２家、續盈２２家、預增５４２家。

從已發布業績預告的１５６７家上市公司來看，有６８５家公司２０２２年歸母淨利潤增幅

預計超過１０％，４７７家預計超過５０％，２２３家預計超過１００％，９家預計超過

１０００％。具體數值方面，上述１５６７家上市公司中，７１７家預計超過１億元（人民幣．

下同），２６６家預計超過５億元，１６３家預計超過１０億元，１７家預計超過１００億元。

從行業角度看，以光伏、新能源汽車為代表的新能源產業鏈，以煤炭、石油為代表的傳統能

源行業表現突出。



＊三大航空公司預計合計虧損逾１０００億元＊



另外，還有５００多家公司預計２０２２年淨利潤虧損。其中２６５家首虧，２７家續虧，

１２４家增虧，１０３家減虧。若按照預告淨利潤下限計，有逾１０家公司預虧過百億元，近

９０家公司預虧金額超過１０億元。

其中，三大航空公司預計合計虧損逾１０００億元，南方航空（滬：６０００２９）預計

２０２２年淨虧損３０３億元－３３２億元、中國東航（滬：６００１１５）預計淨虧損３６０

億元－３９０億元；中國國航（滬：６０１１１１）

預計淨虧損３７０億元－３９５億元。疫情衝擊、市場持續低迷、油價高企、匯率貶值等，成為

航空公司預虧的主要原因。同樣，各大機場也因疫情大幅預虧。深圳機場（深：００００８９）

預計２０２２年淨虧損１０﹒７６億元－１１﹒７６億元，去年同期虧損３４４４萬元。

（ｌｃ）

