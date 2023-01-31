《經濟通通訊社３１日專訊》財政部召開２０２２年度財政收支情況網上新聞發布會，相關

負責人稱，２０２３年，積極財政政策加力提效。「加力」就是要適度加大財政政策擴張力度，

包括在財政支出強度上加力、在專項債投資拉動上加力、在推動財力下沉上加力。「提效」，就

是要提升政策效能，包括完善稅費優惠政策，增強精準性和針對性，著力助企紓困；優化財政支

出結構，有效帶動擴大全社會投資，促進消費；加強政策協調配合，形成政策合力。２０２３年

，財政部將合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大專項債券資金投向領域和用作項目資本金

範圍，持續形成實物工作量和投資拉動力，確保政府投資力度不減。

負責人介紹，２０２３年積極的財政政策將重點把握好五個方面。一是完善稅費支持政策，

著力紓解企業困難。根據實際情況進一步完善減稅降費措施，突出對中小微企業、個體工商戶以

及特困行業的支持，促進企業轉型升級和提升創新能力，為企業增活力、添動力。

二是加強財政資源統籌，保持必要支出強度。統籌宏觀調控需要和防範財政風險，加大財政

資金統籌力度，優化政策組合工具，集中財力辦大事，在打基礎、利長遠、補短板、調結構上加

大投資，落實國家重大戰略任務財力保障。

三是大力優化支出結構，不斷提高支出效率。圍繞推動高質量發展，積極支持科技攻關、鄉

村振興、區域重大戰略、教育、基本民生、綠色發展等重點領域。

四是均衡區域間財力水平，促進基本公共服務均等化。持續增加中央對地方轉移支付，提高

地方財力保障水平。推進省以下財政體制改革，健全縣級財力長效保障機制，推動財力下沉。

五是嚴肅財經紀律，切實防范財政風險。遏制隱性債務增量，穩妥化解存量，堅決制止違法

違規舉債行為，規范地方政府融資平台公司管理，牢牢守住不發生系統性風險底線。



＊大規模增值稅留抵退稅，去年全國稅收降３﹒５％＊



數據顯示，２０２２年，全國一般公共預算收入為２０﹒３７萬億元（人民幣﹒下同），增

長０﹒６％，扣除留抵退稅因素後增長９﹒１％。其中，全國稅收收入１６６６１４億元，比上

年下降３﹒５％，扣除留抵退稅因素後增長６﹒６％；非稅收入３７０８９億元，比上年增長

２４﹒４％。

全國一般公共預算支出突破２６萬億元，增長６﹒１％，民生等重點領域支出得到有力保障

。全國政府性基金預算收入７７８７９億元，比２０２１年下降２０﹒６％。全國政府性基金預

算支出１１０５８３億元，比２０２１年下降２﹒５％。

對於去年稅收收入，財政部有關負責人表示，受國內外錯綜復雜因素影響，去年二季度經濟

下行壓力加大，疊加實施大規模增值稅留抵退稅政策，稅收收入一度大幅下滑，下半年隨著穩經

濟一攬子政策和接續措施逐步落地見效，工業服務業生產經營等經濟活動總體上有所恢復，全年

相關稅種實現不同程度增長。



＊證券交易印花稅比上年增長１１﹒４％＊



從主要稅收收入項目看，２０２２年，國內增值稅扣除留抵退稅因素後增長４﹒５％，國內

消費稅增長２０﹒３％，企業所得稅增長３﹒９％，個人所得稅增長６﹒６％，進口貨物增值稅

、消費稅增長１５﹒４％。車輛購置稅下降３１﹒９％，主要是６月１日起對部分乘用車減半徵

收車輛購置稅。數據還顯示，２０２２年證券交易印花稅為２７５９億元，比上年增長

１１﹒４％。

財政部數據顯示，２０２２年１－１２月，國有企業營業總收入８２５９６７﹒４億元，同

比增長８﹒３％；利潤總額４３１４８﹒２億元，同比下降５﹒１％。１２月末，國有企業資產

負債率６４﹒４％，上升０﹒４個百分點。

