《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，２０２２年，全國規模以上工業企業實現利

潤總額８４０３８﹒５億元（人民幣．下同），比上年下降４％。



＊外資企業利潤下降９﹒５％＊



２０２２年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額２３７９２﹒３億元，比上

年增長３％；股份制企業實現利潤總額６１６１０﹒９億元，下降２﹒７％；外商及港澳台商投

資企業實現利潤總額２００３９﹒６億元，下降９﹒５％；私營企業實現利潤總額

２６６３８﹒４億元，下降７﹒２％。

２０２２年，採礦業實現利潤總額１５５７３﹒６億元，比上年增長４８﹒６％；製造業實

現利潤總額６４１５０﹒２億元，下降１３﹒４％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利

潤總額４３１４﹒７億元，增長４１﹒８％。



＊石油和天然氣開採業利潤總額增長１﹒１倍＊



２０２２年，在４１個工業大類行業中，２１個行業利潤總額比上年增長，１９個行業下降

，１個行業由虧轉盈。主要行業利潤情況如下：石油和天然氣開採業利潤總額比上年增長１﹒１

倍，電力、熱力生產和供應業增長８６﹒３％，煤炭開採和洗選業增長４４﹒３％，電氣機械和

器材製造業增長３１﹒２％，專用設備製造業增長３﹒４％，汽車製造業增長０﹒６％，通用設

備製造業增長０﹒４％，農副食品加工業增長０﹒２％，化學原料和化學制品製造業下降

８﹒７％，計算機、通信和其他電子設備製造業下降１３﹒１％，非金屬礦物製品業下降

１５﹒５％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降１６﹒１％，紡織業下降１７﹒８％，石油、煤炭

及其他燃料加工業下降８２﹒８％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降９１﹒３％。



＊工業企業實現營收增長５﹒９％＊



２０２２年，規模以上工業企業實現營業收入１３７﹒９１萬億元，比上年增長５﹒９％；

發生營業成本１１６﹒８４萬億元，增長７﹒１％；營業收入利潤率為６﹒０９％，比上年下降

０﹒６４個百分點。

２０２２年末，規模以上工業企業資產總計１５６﹒１２萬億元，比上年增長８﹒２％；

負債合計８８﹒３０萬億元，增長８﹒６％；所有者權益合計６７﹒８２萬億元，增長７﹒６％

；資產負債率為５６﹒６％，比上年上升０﹒３個百分點。

２０２２年末，規模以上工業企業應收賬款２１﹒６５萬億元，比上年增長１２﹒３％；產

成品存貨６﹒０４萬億元，增長９﹒９％。（ｅｗ）



