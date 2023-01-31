《經濟通通訊社３１日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）ＡＨ股午後表
現分歧，Ａ股升不足０﹒８％，Ｈ股跌０﹒８％。
廣汽乘用車有限公司全資持股的廣汽傳祺汽車銷售有限公司發生工商變更，註冊資本由
１﹒７億人民幣增至１０億人民幣，增幅約４８８﹒２４％。該公司成立於２０１５年１月，法
定代表人為黃永強，經營範圍含汽車新車銷售；汽車零配件批發；互聯網銷售；智能車載設備銷
售；智能無人飛行器銷售等。（ｃｔ）
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31/01/2023 14:04
《Ａ股焦點》廣汽傳祺銷售公司大幅增資至１０億人幣，廣汽Ａ微升
《經濟通通訊社３１日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）ＡＨ股午後表
現分歧，Ａ股升不足０﹒８％，Ｈ股跌０﹒８％。
廣汽乘用車有限公司全資持股的廣汽傳祺汽車銷售有限公司發生工商變更，註冊資本由
１﹒７億人民幣增至１０億人民幣，增幅約４８８﹒２４％。該公司成立於２０１５年１月，法
定代表人為黃永強，經營範圍含汽車新車銷售；汽車零配件批發；互聯網銷售；智能車載設備銷
售；智能無人飛行器銷售等。（ｃｔ）
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