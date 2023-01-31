《經濟通通訊社３１日專訊》本周踏入超級央行周，美國聯儲局、歐洲央行與英倫銀行將陸

續公布最新利率決策，市場觀望氣氛濃厚。加上外電估算中國赤字或破紀錄新高，滬深股市今早

輕微低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１％，報３２６６﹒１４點，深綜指低開

０﹒２４％，食品、白酒、豬肉股造好，旅遊、黃金股走低。

據《彭博》基於中國財政部的數據計算得出，２０２２年中國的赤字規模達８﹒９６萬億元

（人民幣．下同），高於２０２０年創下的紀錄高點８﹒７２萬億元，而且比２０２１年高出

５１％。《彭博》認為，中國去年的預算赤字破記錄，表明實施、補償「動態清零」政策所需要

的支出給地方政府財政帶來了壓力，並可能造成中央政府難以利用財政支出來支撐經濟。

為維護月末流動性平穩，人民銀行今日開展４７１０億元７天期逆回購操作，中標利率持平

２％。今日有３０１０億元１４天逆回購到期，單日淨投放１７００億元。另外，人民銀行今日

開展２０２３年第一期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為５０億元，期限三個月；票面利

率２﹒３５％。

另外，英國《金融時報》引述消息人士報道，美國商務部已經通知一些企業，將不再發放向

華為出口商品的許可證。這可能意味著將全面禁止向華為出售美國技術。（ｃａ）

