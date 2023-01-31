《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布本月ＰＭＩ數據，盡管期間存在春節長假因素

，但製造業及非製造業均重回擴張區間，超越市場預期。其中，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

為５０﹒１％，優於預期的４９﹒８％，比上月上升３﹒１個百分點；非製造業商務活動指數為

５４﹒４％，比上月上升１２﹒８個百分點，觸底回升。

不過消費股在假期結束後迅速回落，加上多家Ａ股上市公司趁在業績預告限期前的最後一日

發布盈警「炸彈」，拖累大市表現，滬綜指半日跌０﹒３８％，報３２５７﹒０４點，深成指跌

０﹒６４％，創業板指同跌０﹒７６％，不過陸股通半日淨流入８４﹒５億元（人民幣．下同）

。兩市半日成交５６２７億元，較上交易日（３０日）同時段成交大減２１﹒４％。



＊白酒股領跌，茅台跌２％＊



步入白酒銷售淡季，釀酒股顯著挫，瀘州老窖（深：０００５６８）跌４﹒４％，洋河股份

（深：００２３０４）插水４％，五糧液（深：０００８５８）跌３﹒１％，酒鬼酒

（深：０００７９９）跌２﹒８％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌２﹒３％。

旅遊股同跌，西域旅遊（深：３００８５９）跌６﹒４％，桂林旅遊（深：０００９７８）

、麗江股份（深：００２０３３）跌４﹒９％，曲江文旅（滬：６００７０６）挫４﹒８％。



＊京東方業績差股價挫，半導體板塊憂衰退＊



液晶顯示器龍頭企業京東方Ａ（深：０００７２５）預計２０２２年淨利潤同比暴跌七成，

稱因去年半導體顯示產品供需失衡，主流產品價格持續下降，部分產品價格降幅明顯，半導體顯

示業務經營業績面臨巨大壓力。京東方Ａ現跌２﹒９％。

半導體板塊今早急跌，普冉股份（滬：６８８７６６）瀉８﹒３％，瀾起科技

（滬：６８８００８）跌７％，富樂德（深：３０１２９７）挫５﹒５％，芯海科技

（滬：６８８５９５）跌５﹒４％，力芯微（滬：６８８６０１）跌４﹒９％。

半導體產業去年因供應過剩而產生龐大的降價壓力，外電預計南韓的半導體存儲器產業進入

了「史無前例的最惡劣的蕭條期」，預計有關行業今年的營業損失將達到５０億美元，當中包括

三星電子、ＳＫ海力士等知名半導體公司，而行內減少供應的做法還會導致整個亞洲經濟的萎縮

。（ｅｙ）

