《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指跌０﹒３３％，報３２５８﹒６４
點，滬深３００指數跌０﹒８１％，深成指跌０﹒６％。上海Ｂ股軟０﹒０２％，深圳Ｂ股挫
１﹒４７％。北向資金加速流入，目前陸股通淨流入逾９９億元人民幣。（ｅｙ）
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31/01/2023 13:31
《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒３３％，陸股通淨流入增至近百億
《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指跌０﹒３３％，報３２５８﹒６４
點，滬深３００指數跌０﹒８１％，深成指跌０﹒６％。上海Ｂ股軟０﹒０２％，深圳Ｂ股挫
１﹒４７％。北向資金加速流入，目前陸股通淨流入逾９９億元人民幣。（ｅｙ）
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