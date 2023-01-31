《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布１月ＰＭＩ數據，盡管期間存在春節長假因素

，但製造業及非製造業均重回擴張區間，超越市場預期。其中，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

為５０﹒１％，優於預期的４９﹒８％，比上月上升３﹒１個百分點，是２０２０年３月以來最

大升幅；非製造業商務活動指數為５４﹒４％，比上月上升１２﹒８個百分點，觸底回升。

不過消費股在假期結束後迅速回落，加上多家Ａ股上市公司趁在業績預告限期前的最後一日

發布盈警「炸彈」，拖累大市表現，滬綜指全日跌０﹒４２％，報３２５５﹒６７點，深成指跌

０﹒８％，創業板指同跌０﹒７６％。兩市成交９００２億元（人民幣．下同），按日減少

１５﹒２％。

以全月來計，海內外資金均押注中國短期因放寬防疫限制而錄得爆發性增長，陸股通全月淨

流入近１４１２億元，創下陸股通開通以來的新高，滬綜指全月急漲５﹒４％，深成指全月漲

８﹒９％，創業板更飆一成。



＊白酒股急回，半導體插水＊



步入白酒銷售淡季，釀酒股節後顯著挫，瀘州老窖（深：０００５６８）跌４﹒９％，洋河

股份（深：００２３０４）插水４﹒８％，五糧液（深：０００８５８）跌４％，酒鬼酒

（深：０００７９９）跌３﹒２％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌２﹒２％。

半導體產業去年因供應過剩而產生龐大的降價壓力，外電預計南韓的半導體存儲器產業進入

了「史無前例的最惡劣的蕭條期」，甚至將導致全亞洲經濟萎縮。液晶顯示器龍頭企業京東方Ａ

（深：０００７２５）預計２０２２年淨利潤同比暴跌七成，稱因去年半導體顯示產品供需失衡

，部分產品價格降幅明顯，股價全日跌２﹒５％。半導體板塊今日急跌，普冉股份

（滬：６８８７６６）瀉８﹒５％，瀾起科技（滬：６８８００８）跌７﹒４％，聖邦股份

（深：３００６６１）跌６﹒８％，納芯微（滬：６８８０５２）跌６﹒４％，拓荊科技

（滬：６８８０７２）跌６﹒２％。



＊三大航企低飛，順豐上季業績弱拖累＊



疫情防控嚴重影響國內經濟活動，２０２２年第四季封控情況甚至追上了疫情爆發初期，物

流運輸及民眾出行嚴重受阻。內地航空公司在公布年報預報限期的最後一日集體發公告，不但錄

得暴蝕，虧損程度甚至較上一年倍增，即使以預測中的最佳數據來計算，國內三大航空公司總計

虧損額仍然超過了千億。惟民航公司暴蝕已在市場預期中，相關Ａ股表現偏弱，南方航空

（滬：６０００２９）挫３﹒３％，中國國航（滬：６０１１１１）、中國東航

（滬：６００１１５）跌０﹒６％；海航控股（滬：６００２２１）預計全年同比盈轉虧，價跌

１﹒１％。

順豐控股（深：００２３５２）披露２０２２年度業績預告，預計歸屬於上市公司股東的淨

利潤為６０﹒５億元至６２﹒５億元（人民幣．下同），同比增長４２％至４６％，符合市場預

期。但據內媒推算，順豐去年第四季淨利潤約為１５﹒７８億元至１７﹒７８億元，環比下降約

９％至１９％，同比下降約２８％至３６％。順豐控股股價軟０﹒４％，報５８﹒６４元。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１５６﹒８６ －１﹒０６

上證綜合指數 ３２５５﹒６７ －０﹒４２ ３７５２﹒６１

深證綜合指數 ２１４２﹒５５ －０﹒３６ ５２４９﹒２２

上證Ｂ股指數 ２９９﹒５５ ＋０﹒１７ １﹒９３

深證Ｂ股指數 １２０５﹒９８ －１﹒４８ １﹒０１

上證１８０指數 ８７２３﹒２３ －０﹒８８

上證３８０指數 ５９５７﹒９７ －０﹒０３

深證成份指數 １２００１﹒２６ －０﹒８０

中小創新指數 ２４１８﹒３２ ＋０﹒５３

深圳創業板指數 ２５８０﹒８４ －１﹒２６

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