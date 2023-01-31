《經濟通通訊社３１日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒６７％，報８７４２﹒３２點，上

證３８０指數半日跌０﹒０４％，報５９５７﹒４２點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４７３﹒０６億元，用４６﹒９４

億元或９％。

半導體板塊今日急跌，普冉股份（滬：６８８７６６）瀉８﹒３％，瀾起科技

（滬：６８８００８）跌近７％，晶豐明源（滬：６８８３６８）跌３﹒８％，芯海科技

（滬：６８８５９５）跌５﹒４％，力芯微（滬：６８８６０１）跌４﹒９％，納芯微

（滬：６８８０５２）走低５﹒５％。

內地航空公司在公布年報預報限期的最後一日集體發公告，不但錄得暴蝕，虧損程度甚至較

上一年倍增。民航股走低，東航（滬：６００１１５）跌０﹒６％，國航（滬：６０１１１１）

跌０﹒５％，南航（滬：６０００２９）跌２﹒４％，春秋航空（滬：６０１０２１）跌

０﹒２％，海航控股（滬：６００２２１）跌１﹒１％。

白酒股回落，貴州茅台（滬：６００５１９）挫２﹒３％，山西汾酒（滬：６００８０９）

跌２﹒２％，今世緣（滬：６０３３６９）跌２﹒５％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌

１﹒８％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌２﹒３％，水井坊（滬：６００７７９）跌

１﹒７％，口子窖（滬：６０３５８９）跌２﹒８％，老白干酒（滬：６００５５９）跌

０﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

