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AH股新聞

31/01/2023 15:09

《滬股通》上證１８０收跌０﹒８８％，上證３８０跌０﹒０３％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒８８％，報８７２３﹒２３點，
上證３８０指數收跌０﹒０３％，報５９５７﹒９７點。
　　保險股跌幅顯著，中國人壽（滬：６０１６２８）挫２﹒２％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌近１％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒３％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌０﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒１％。
　　半導體板塊今日急跌，普冉股份（滬：６８８７６６）瀉８﹒５％，瀾起科技
（滬：６８８００８）跌７﹒４％，晶豐明源（滬：６８８３６８）跌５﹒７％，芯海科技
（滬：６８８５９５）跌４﹒２％，力芯微（滬：６８８６０１）跌５﹒４％，納芯微
（滬：６８８０５２）走低６﹒４％。
　　內地航空公司在公布年報預報限期的最後一日集體發公告，不但錄得暴蝕，虧損程度甚至較
上一年倍增。民航股走低，東航（滬：６００１１５）跌０﹒６％，國航（滬：６０１１１１）
跌０﹒６％，南航（滬：６０００２９）跌３﹒３％，春秋航空（滬：６０１０２１）跌
１﹒４％，海航控股（滬：６００２２１）跌１﹒１％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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