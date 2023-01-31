《經濟通通訊社３１日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒８８％，報８７２３﹒２３點，

上證３８０指數收跌０﹒０３％，報５９５７﹒９７點。

保險股跌幅顯著，中國人壽（滬：６０１６２８）挫２﹒２％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌近１％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒３％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌０﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒１％。

半導體板塊今日急跌，普冉股份（滬：６８８７６６）瀉８﹒５％，瀾起科技

（滬：６８８００８）跌７﹒４％，晶豐明源（滬：６８８３６８）跌５﹒７％，芯海科技

（滬：６８８５９５）跌４﹒２％，力芯微（滬：６８８６０１）跌５﹒４％，納芯微

（滬：６８８０５２）走低６﹒４％。

內地航空公司在公布年報預報限期的最後一日集體發公告，不但錄得暴蝕，虧損程度甚至較

上一年倍增。民航股走低，東航（滬：６００１１５）跌０﹒６％，國航（滬：６０１１１１）

跌０﹒６％，南航（滬：６０００２９）跌３﹒３％，春秋航空（滬：６０１０２１）跌

１﹒４％，海航控股（滬：６００２２１）跌１﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

