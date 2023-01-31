《經濟通通訊社３１日專訊》深證成指半日跌０﹒６４％，報１２０２０﹒２８點，深證中

小創新指數半日升０﹒２２％，報２４１１﹒０１點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８１﹒１２億元，用３８﹒８８

億元或７﹒５％。

英國《金融時報》引述消息人士報道，美國商務部已經通知一些企業，將不再發放向華為出

口商品的許可證，意味著將全面禁止向華為出售美國技術。華為概念板塊今早微跌，其中，誠邁

科技（深：３００５９８）瀉７﹒３％，同興達（深：００２８４５）急跌５﹒６％，科大國創

（深：３００５２０）挫逾３％。

豬肉板塊延續昨日升勢，牧原股份（深：００２７１４）走高３﹒５％，溫氏股份

（深：３００４９８）升０﹒９％，新希望（深：０００８７６）升１％，大北農

（深：００２３８５）升０﹒１％，海大集團（深：００２３１１）彈０﹒９％。發改委早前監

測，連續三周處於５：１至６：１之間，進入設定的過度下跌二級預警區間。

新春期間內地出遊行情熾熱，報道指於攜程平台中，國內及國外旅行定單按年增長４倍，並

預期隨國際航點增加，今年五一將迎來另一波市場需求。市場消息正面，惟資金趁好消息繼續出

貨，旅遊板塊再走低，西域旅遊（深：３００８５９）急跌６﹒４％，張家界

（深：０００４３０）齊跌近４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

