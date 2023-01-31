《經濟通通訊社３１日專訊》深證成指今日收跌０﹒８％，報１２００１﹒２６點，深證中

小創新指數收升０﹒５３％，報２４１８﹒３２點。

種業股今日高漲，大北農（深：００２３８５）升０﹒２％，登海種業

（深：００２０４１）升０﹒９％，荃銀高科（深：３０００８７）升１﹒８％，豐樂種業

（深：０００７１３）升０﹒１％，永清環保（深：３００１８７）升０﹒９％。

英國《金融時報》引述消息人士報道，美國商務部已經通知一些企業，將不再發放向華為出

口商品的許可證，意味著將全面禁止向華為出售美國技術。華為概念板塊微跌，其中，誠邁科技

（深：３００５９８）瀉８﹒７％，同興達（深：００２８４５）急跌４﹒４％，科大國創

（深：３００５２０）挫近３％。

新春期間內地出遊行情熾熱，報道指於攜程平台中，國內及國外旅行定單按年增長４倍，並

預期隨國際航點增加，今年五一將迎來另一波市場需求。市場消息正面，惟資金趁好消息繼續出

貨，旅遊板塊再走低，西域旅遊（深：３００８５９）急跌６﹒３％，張家界

（深：０００４３０）齊跌４﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

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