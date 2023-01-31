《經濟通通訊社３１日專訊》豬肉板塊延續昨日升勢，今早開盤漲逾２％，牧原股份

（深：００２７１４）走高４﹒９％，溫氏股份（深：３００４９８）升２﹒２％，新希望

（深：０００８７６）升１﹒９％，大北農（深：００２３８５）升１﹒４％，海大集團

（深：００２３１１）彈０﹒９％，雙匯發展（深：０００８９５）升０﹒３％，傲農生物

（滬：６０３３６３）升０﹒３％。

國家發改委早前監測，１月１６日至２０日當周，全國平均豬糧比價為５﹒４８：１，連續

三周處於５：１至６：１之間，進入設定的過度下跌二級預警區間。另外荷蘭北部農業大省弗裏

斯蘭省暴發禽流感疫情，逾５萬隻家禽被撲殺。



＊正邦科技發盈警，去年蝕最多１３０億＊



養豬龍頭正邦科技（深：００２１５７）預計２０２２年虧損１１０億元（人民幣．下同）

至１３０億元，上年同期虧損１８８﹒２億元；報告期內，公司生豬養殖板塊銷售生豬

８４４﹒６５萬頭，銷售收入８９﹒５４億元，單頭銷售價格１０６０元，銷售規模及銷售價格

較去年均有所下降。

正邦科技現升０﹒９％，報３﹒５８元。（ｊｔ）

