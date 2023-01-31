《經濟通通訊社３１日專訊》美國政府擬進一步切斷中國電訊設備商華為在美國的供應鏈，

包括禁止英特爾（Ｉｎｔｅｌ）和高通（Ｑｕａｌｃｏｍｍ）向華為供貨。英國《金融時報》引

述消息人士報道，美國商務部已經通知一些企業，將不再發放向華為出口商品的許可證，意味著

將全面禁止向華為出售美國技術。

另外，外電引述知情人士報道指，華府內部有官員推動，全面切斷華為在美國的供應來源，

討論還處於初步階段，估算華府可能在５月，即華為被列入實體清單４周年之際作出決定。報道

說，華為分拆了很大部分智能手機業務，據外電供應鏈分析顯示，在高通、英特爾和超微半導體

（ＡＭＤ）的營收中，華為貢獻佔有率不足１％，反映其重要性下降，相信即使收緊限制，對華

為和美企的影響不會太大。

美國前總統特朗普的政府把華為列入「實體清單」，美企必須先獲得當局許可，才能向華為

出售產品。美國於去年１０月對中國施加了新的限制，包括控制先進計算集成電路體商品，以打

擊中國的軍事現代化。華為副董事長、輪值董事長徐軍在上月曾表示，美國的限制措施現新常態

。

華為概念板塊今早微跌，其中，誠邁科技（深：３００５９８）瀉７﹒３％，同興達

（深：００２８４５）急跌５﹒３％，科大國創（深：３００５２０）挫２﹒３％，南天信息

（深：０００９４８）跌１﹒２％，拓維信息（深：００２２６１）、元隆雅圖

（深：００２８７８）、彩訊股份（深：３００６３４）跌近１％。（ｊｔ）

