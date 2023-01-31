《經濟通通訊社３１日專訊》廈門銀行（滬：６０１１８７）收人行罰單，半日收跌
０﹒５％。人民銀行福州中心支行網站公布，廈門銀行涉及違反個人金融信息保護規定等２３項
違法違規行為，被人民銀行福州中支予以警告，沒收違法所得７６７﹒１７元（人民幣．下同）
，並處罰款７６４﹒６萬元。其中，時任廈門銀行副行長的謝彤華，對未按規定履行客戶身份識
別義務、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告等行為負有責任，被罰８﹒５萬元。
（ｃｔ）
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31/01/2023 11:36
《Ａ股焦點》廈門銀行涉２３項違規被罰７６５萬，半日跌０﹒５％
《經濟通通訊社３１日專訊》廈門銀行（滬：６０１１８７）收人行罰單，半日收跌
０﹒５％。人民銀行福州中心支行網站公布，廈門銀行涉及違反個人金融信息保護規定等２３項
違法違規行為，被人民銀行福州中支予以警告，沒收違法所得７６７﹒１７元（人民幣．下同）
，並處罰款７６４﹒６萬元。其中，時任廈門銀行副行長的謝彤華，對未按規定履行客戶身份識
別義務、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告等行為負有責任，被罰８﹒５萬元。
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