《經濟通通訊社３１日專訊》據《路透》報道，歐盟委員會將於周三（２月１日）在其「綠

色協議工業計劃」中表示，歐盟堅持淨零排放的貿易和競爭必須是公平的，歐洲及其合作夥伴必

須采取更多措施來對抗中國向清潔技術產品製造提供補貼造成的影響。其草案指出，中國的補貼

長期以來一直是歐盟的兩倍，扭曲市場並確保了中國在許多技術上的領先地位，歐盟委員會將根

據法規，以調查第三國提供的補貼是否影響歐盟內部市場。（ｅｙ）

