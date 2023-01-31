《經濟通通訊社３１日專訊》中國外交部新聞發言人毛寧公布，第７７屆聯合國大會主席克

勒希

應中國新任外交部長秦剛邀請，將於２月１日至４日訪問中國。

克勒希曾於去年９月與時任中國外長王毅見面，王毅稱堅定支持聯大主席的工作。（ｅｙ）

