《經濟通通訊社３１日專訊》中國外交部新聞發言人毛寧公布，第７７屆聯合國大會主席克
勒希
應中國新任外交部長秦剛邀請，將於２月１日至４日訪問中國。
克勒希曾於去年９月與時任中國外長王毅見面，王毅稱堅定支持聯大主席的工作。（ｅｙ）
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31/01/2023 16:16
《中國要聞》聯大主席克勒希將於明起展開訪華行程
《經濟通通訊社３１日專訊》中國外交部新聞發言人毛寧公布，第７７屆聯合國大會主席克
勒希
應中國新任外交部長秦剛邀請，將於２月１日至４日訪問中國。
克勒希曾於去年９月與時任中國外長王毅見面，王毅稱堅定支持聯大主席的工作。（ｅｙ）
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