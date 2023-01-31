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AH股新聞

31/01/2023 18:10

《神州金融》深圳獎勵續貸銀行，單戶補貼最多１０萬人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》深圳市地方金融監管局印發《關於強化中小微企業金融服務的
若干措施》實施細則，提及市財政每年安排５０００萬元人民幣，按照單戶同一授信額度下無還
本續貸總額的２％給予銀行獎勵，單戶貸款的補貼金額最高不超過１０萬元人民幣。（ｅｙ）

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