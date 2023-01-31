【ＦＯＣＵＳ】Ｃｈｉｎａ ｉｓ ｂａｃｋ。重磅數據發布近「真空期」之際，中國優化

防疫政策後到底於經濟有何作用，周二（３１日）揭盅的領先指標再提供線索－－１月官方製造

業ＰＭＩ不單重上擴張區間，按月急升３﹒１個百分點，更是２０２０年３月以來最勁。

基於東方巨龍「突然重新開放」，ＩＭＦ同日上調今年全球經濟增長預期至２﹒９％，但其

「增長觸底，通脹下降」的預測可能只對了一半。



＊消費品、高技術需求回暖＊



春節因素令１、２月主要經濟數據將遲至３月１５日才發布，惟國家統計局今早揭盅的製造

業、服務業景氣指標，或預示經濟開年顯著回暖。

先看官方製造業ＰＭＩ，經歷連續三個月在收縮區間愈潛愈深，１月報５０﹒１（預期

：４９﹒８），３﹒１個百分點升幅為大流行以來第二強。

分項指數中，一馬當先的是新訂單指數，在經歷連續６個月收縮後回升至５０﹒９，其中，

消費品製造業、高技術製造業新訂單指數分別大升逾８個、１１個百分點。不過，仍有逾半

（５３﹒２％）企業反映需求不足，顯示經濟全面解凍復甦仍需時。



＊ＩＭＦ上調全球今年增長預期＊



非製造業商務活動的報復式反彈更立竿見影，１月指數報５４﹒４，勁彈１２﹒８個百分點

；其中，前期受疫情影響較大的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數，按月更飆升逾２４個百

分點以上，齊重返擴張區間。

巧合的是，同日宣布上調今年全球增長預測的ＩＭＦ，就將「中國重新開放」列為對今年全

球增長預測漸遠離衰退情境的因素之一（另包括就業市場持續緊張、家庭及企業支出高於預期、

歐洲迅速適應能源危機等）。首席經濟學家Ｐｉｅｒｒｅ－Ｏｌｉｖｉｅｒ

Ｇｏｕｒｉｎｃｈａｓ解釋，中國重開意味全球製造業產出增加，供應鏈中斷減少，以及消費者

需求增加。



＊金屬、油氣市場悄起波瀾＊



不過，ＩＭＦ認為未來一年「增長觸底，通脹下降」的預測可能只對了一半，看看最新中國

製造業「主要原材料購進價格」及非製造業商務活動「投入品價格」兩分項指數，分別錄３個月

及７個月最高，再看看年初至今大漲的銅、鋁、鋅、錫，上游通脹似再蠢蠢欲動。

如果說上述金屬在通脹籃子中的佔比偏小，那麼看看油價，盡管布油期貨年初至今跌約２％

，但國際能源署近日預期，中國重開將推升全球石油需求至每日１﹒０１７億桶的紀錄新高，而

美國國內平均汽油價格已連漲五周。去年ＬＮＧ進口量暴挫近兩成的中國，今年大概率重新加入

大買家陣營，或加大歐洲下個冬天的價格壓力。

值得一提的是，截至上周二（２４日）的６周內，對沖基金為首的基金經理以逾兩年最快的

速度買入相當於２﹒３２億桶的石油期貨及期權合約；但與此同時，美國原油庫存卻因需求下降

，錄２０２１年６月以來新高的４﹒４８５億桶。面對「中國重開」和「美國衰退」兩張底牌，

未來通脹是開大還是開小？

