《經濟通通訊社３１日專訊》瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示

，春節假期前後的高頻資料顯示經濟活動按年大幅反彈，不過部分指標仍遠低於２０１９年疫情

之前的水平。

中國已取消大部分防疫限制、且新冠疫情感染可能已經達峰回落，受此影響，１月初經濟活

動（尤其是消費和服務）較去年１２月的疲態大幅改善。

汪濤指出，今年春節假期期間，人口流動、出境旅遊和國內旅遊收入按年大幅反彈，但仍遠

低於２０１９年疫情前的水平。這與瑞銀在春節前的把脈調查結果一致。隨著被抑制的需求釋放

，春節假期期間電影票房創下有史以來的第二高水平。另一方面，１月房地產銷售、整車貨運流

量指數和汽車銷售走弱，後者部分是由於汽車購置稅減免到期和春節假期擾動的影響。

此外，汪濤認為經濟活動將在本輪疫情感染結束後復甦並反彈，可能在春節之後、尤其從今

年第二季開始大幅反彈。疫情期間的超額儲蓄可能得以釋放，服務業（特別是中小企業活動）的

復甦有助於支援就業和家庭收入；兩者均有助於支持未來的消費進一步復甦。未來如果出現新一

輪或多輪疫情感染，可能對市場情緒和經濟活動帶來下行風險，而且相比取消防疫限制，居民收

入、資產負債表和消費信心的修復可能需要更長時間。該行維持對內地今年消費實際按年增長

６﹒７％的預測。（ｃａ）

