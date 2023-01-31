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AH股新聞

31/01/2023 07:50

【企業盈警】億華通（０２４０２）料去年虧損最多１﹒８億人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》億華通（０２４０２）（滬：６８８３３９）公布，預期截至
去年１２月３１日止年度虧損１﹒４億至１﹒７５億元（人民幣．下同），２０２１年度虧損
１﹒６億元，而扣除非經常性損益之虧損１﹒５３億至１﹒８８億元，２０２１年度虧損
１﹒７８億元。
　　該集團指，料收入７﹒２億至７﹒７億元，升１４％至２２％，虧損因加大投入人才隊伍搭
建、對存貨計提資產減值損失和計提Ｈ股上市費用。（ｗｈ）

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