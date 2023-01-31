《經濟通通訊社３１日專訊》億華通（０２４０２）（滬：６８８３３９）公布，預期截至

去年１２月３１日止年度虧損１﹒４億至１﹒７５億元（人民幣．下同），２０２１年度虧損

１﹒６億元，而扣除非經常性損益之虧損１﹒５３億至１﹒８８億元，２０２１年度虧損

１﹒７８億元。

該集團指，料收入７﹒２億至７﹒７億元，升１４％至２２％，虧損因加大投入人才隊伍搭

建、對存貨計提資產減值損失和計提Ｈ股上市費用。（ｗｈ）

