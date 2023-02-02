《經濟通通訊社２日專訊》彭博行業研究指出，因農曆新年假期休市的中國和台灣股市有望

跟隨過去一周全球股市的上漲勢頭，以積極狀態重新開市。中國假期期間的旅遊支出呈現積極反

彈，而境外投資者進一步深入挖掘價值，資金或通過滬深港通渠道流入Ａ股市場。



＊中國假期消費情況良好＊



上周北亞大部分地區放假，部分開市的香港和韓國股市再次上漲。中國農曆新年假期的初步

消費數據顯示，假期前四天日均旅客數量達２４００萬人次，高於２０２２年的１８６０萬人次

，同時電影票房收入恢復了正增長。消費反彈推動港股走高，預計將同時推動中國Ａ股。儘管市

場因重新開放而抱有的樂觀情緒預計將會維持，並可能驅動估值過度回升，但中國科技股估值正

漸趨正常化，而市場可能需要見到收益復甦的證據，方能維持這股價格動力。



＊在消費品和科技硬件板塊中尋找價值＊



非必需消費品板塊的收益預期料將因中國放棄動態清零政策而受益，而科技硬件板塊則有望

受益於中國政府在促進本地化和工業化方面的持續努力。房地產是唯一一個當前估值遠高於疫情

期間平均水平的板塊，原因是市場對中國房地產行業政策放鬆抱有的樂觀情緒似乎遠遠跑在收益

復甦預期之前。



＊２０２３年餐飲銷售或將增長１７％＊



由北京方面取消所有防疫限制措施，市場對病毒感染的擔憂加劇，中國１２月份餐廳和餐飲

服務銷售同比進一步下挫１４％，而１１月份同比降幅為８％。隨著不斷飈升的感染人數提升了

顧客對外賣的需求，顧客流量觸底。地鐵客運量從１月份開始回升，可能表明未來兩個月中國的

感染人數將達到峰值，外出就餐活動也將逐漸恢復。據我們計算，客流量反彈可能會推動

２０２３年餐飲銷售同比增長１７％，比疫情前水平高出１０％。《彭博行業研究》

