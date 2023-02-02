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AH股新聞

02/02/2023 12:12

《中國要聞》發改委：補助煤礦安全改造，單個項目最高３千萬

　　《經濟通通訊社２日專訊》國家發改委等部門印發修訂後的《煤礦安全改造中央預算內投資
專項管理辦法》，其中提到，將對符合條件的單個煤礦項目給予最高不超過３０００萬元人民幣
補助。
　　專項資金用於計劃新開工或續建項目，不得用於已完工項，資金將被用於夯實煤礦安全生產
基礎，防范重特大事故；提升煤炭開採本質安全水平；創新變革煤炭生產方式。本專項實施周期
為２０２３－２０２５年。（ｅｗ）

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