《經濟通通訊社２日專訊》國家發改委等部門印發修訂後的《煤礦安全改造中央預算內投資

專項管理辦法》，其中提到，將對符合條件的單個煤礦項目給予最高不超過３０００萬元人民幣

補助。

專項資金用於計劃新開工或續建項目，不得用於已完工項，資金將被用於夯實煤礦安全生產

基礎，防范重特大事故；提升煤炭開採本質安全水平；創新變革煤炭生產方式。本專項實施周期

為２０２３－２０２５年。（ｅｗ）

