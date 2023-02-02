《經濟通通訊社２日專訊》國家發改委等部門印發修訂後的《煤礦安全改造中央預算內投資
專項管理辦法》，其中提到，將對符合條件的單個煤礦項目給予最高不超過３０００萬元人民幣
補助。
專項資金用於計劃新開工或續建項目，不得用於已完工項，資金將被用於夯實煤礦安全生產
基礎，防范重特大事故；提升煤炭開採本質安全水平；創新變革煤炭生產方式。本專項實施周期
為２０２３－２０２５年。（ｅｗ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
02/02/2023 12:12
《中國要聞》發改委：補助煤礦安全改造，單個項目最高３千萬
《經濟通通訊社２日專訊》國家發改委等部門印發修訂後的《煤礦安全改造中央預算內投資
專項管理辦法》，其中提到，將對符合條件的單個煤礦項目給予最高不超過３０００萬元人民幣
補助。
專項資金用於計劃新開工或續建項目，不得用於已完工項，資金將被用於夯實煤礦安全生產
基礎，防范重特大事故；提升煤炭開採本質安全水平；創新變革煤炭生產方式。本專項實施周期
為２０２３－２０２５年。（ｅｗ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
上一篇新聞︰02/02/2023 12:12 《中國要聞》中糧福臨門引入社保、國壽等戰略投資，集資２１０億
下一篇新聞︰02/02/2023 12:11 《中國要聞》全國昨日共發送旅客４３４８萬人次，按年增５６％
02/02/2023 12:12 《中國要聞》餐飲ＳａａＳ服務商嘩啦啦再延遲商戶提款至３月底
02/02/2023 12:05 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰