《經濟通通訊社２日專訊》市場監管總局、民政部、商務部聯合印發《養老和家政服務標準

化專項行動方案》，提出到２０２５年養老和家政服務標準化工作的總體目標，以及４大方面、

１０項重點任務。

在標準體系建設方面，《行動方案》提出優化養老和家政服務標準供給結構，厘清了國家標

準、行業標準、地方標準、團體標準和企業標準等標準化工作方向，特別是從支撐行業管理、提

升服務質量、引領產業轉型升級３個方面提出重點標準制修訂項目。

在標準實施與監督方面，《行動方案》進一步強化標準實施與行業發展規劃、改革任務、專

項行動等的協同推進，提出向消費者明示服務標準、完善標準實施信息反饋機制、分批部署

１５０個標準化試點示範項目等任務。

在標準化能力建設方面，《行動方案》提出推動將標準化知識納入養老、家政從業人員技能

培訓，建立以標準為支撐、覆蓋從業人員和服務機構的評價機制。在標準國際化方面，《行動方

案》提出促進養老和家政服務領域國內國際標准準銜接、強化國際標準化人才培養，支撐構建高

標準服務業開放制度體系。（ｅｗ）

