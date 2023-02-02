《經濟通通訊社２日專訊》商務部副部長郭婷婷表示，２０２２年對外非金融類直接投資
７８５９﹒４億元（人民幣．下同），增長７﹒２％。其中，對「一帶一路」沿線國家投資增長
７﹒７％，佔比保持在１７﹒９％。
分行業來看，製造業領域投資增長２２﹒４％，佔比為１８﹒５％；批發和零售業、建築業
投資分別增長２４﹒６％和１９﹒８％；綠色、數字等領域投資合作成為新增長點。對外承包工
程穩定發展，完成營業額１萬億元，增長４﹒３％，新簽合同額５０００萬美元以上的項目數比
２０２１年增加５９個。
＊對東盟、歐盟、美國進出口分別增長１５％、５﹒６％和３﹒７％＊
全年外貿規模再創歷史新高，貨物進出口突破了４０萬億元大關，達到４２﹒１萬億元，增
長７﹒７％。其中，與主要貿易夥伴進出口保持增長，對前三大貿易夥伴－－東盟、歐盟、美國
進出口分別增長１５％、５﹒６％和３﹒７％。貿易結構也不斷優化，民營企業進出口增長
１２﹒９％，佔比進一步提升，超過５０％；勞動密集型產品和機電產品出口分別增長８﹒９％
和７％，特別是新能源汽車等產品出口快速增長，競爭新優勢正在加快形成。服務貿易穩步增長
，服務進出口５﹒９８萬億元，增長１２﹒９％。其中，旅行服務、知識密集型服務進出口分別
增長８﹒４％和７﹒８％。
＊去年新能源汽車銷量增長９３﹒４％＊
消費市場基本穩定。全年社會消費品零售總額達到４４萬億元，與２０２１年基本持平。其
中，新型消費發展態勢較好，實物商品網上零售額增長６﹒２％，佔社零總額比重進一步提升，
達到２７﹒２％。實體零售保持增長，限額以上零售業實體店商品零售額增長１％，消費場景不
斷拓展，消費體驗不斷提升。升級類消費需求加快釋放，新能源汽車銷量增長９３﹒４％。
（ｅｗ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇