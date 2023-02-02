《經濟通通訊社２日專訊》中證監昨日宣布，即日起全面實行股票發行註冊制改革正式啟動

，並就全面實行註冊制涉及的《首次公開發行股票註冊管理辦法》等主要制度規則草案向社會公

開徵求意見。

上投摩根基金認為，全面註冊制正式推行後有望帶來三大變化。第一，將改善Ａ股行業結構

，尤其是部分成長型的新興產業公司，在過去核准制下無法滿足上市要求的，未來在註冊制更加

靈活的上市標準下打開了融資通道。

第二，Ａ股估值和交易結構或將進一步分化。在註冊制實施之前，ＩＰＯ核准制顯著增加了

企業的上市成本，不少企業尋求借殼上市，因此即使一些小市值上市公司運營不善，也具有可觀

的「殼價值」。２０１９年註冊制試點以來，「殼價值」被極大壓縮，上市公司內在價值更多源

於業績而非「殼」，從而使得上市公司股價表現與基本面的聯繫進一步加強。

第三，註冊制對投資者的甄別能力提出了更高要求。未來將有大量不同類型的企業，尤其是

成長型創新型企業將加速上市，這也會增加主動投資的選股難度，對投資者的價值研判能力提出

了相當高的要求。但與此同時，專業的投資能力將獲得更好的回報，也將使得機構投資者相對於

指數整體的賺錢優勢更為明顯。兩個因素相疊加，相信未來居民通過專業機構渠道來入市的佔比

會不斷加大、市場定價的有效性也會進一步提升。（ｌｃ）

