《神州經脈》美國如期加息２５點，聯儲局主席鮑威爾在會後記者會講話偏鴿派，美債收益

率和美指大幅回落，提振今日人民幣匯率走強，中間價今報６﹒７１３０，較上個交易日大升

３６２點子，四連漲及創七個月高，外資持續湧入。不過滬深股市全日表現牛皮，高開後表現反

覆，滬深主板即將全面實行股票發行註冊制改革，大幅放寬ＩＰＯ要求，昨日（１日）偷步炒上

的券商股反高潮衝高回落，滬綜指收市僅升０﹒７５點或０﹒０２％，報３２８５﹒６７點，深

成指跌０﹒２２％，創業板指跌０﹒４４％。兩市下跌個股略大於上漲數目，成交連續第二個交

易日破萬億，達１０２４６億元（人民幣．下同），按日增近２％。陸股通連續第１７個交易日

錄得淨流入，全日流入２６﹒９４億元。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍稱，美聯儲面對美國經濟增速下滑的局面可能會提前結束

加息，這樣導致人民幣貶值的因素逐步消失。人民幣匯率走強有利於提升人民幣資產的投資吸引

力。近期外資入場搶籌的意願非常強烈，經濟面的復甦無疑為股市的走強帶來了強大的基礎，堅

定看好後市。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中證監就全面實行股票發行註冊制涉及的《首次公開發行股票註冊管理辦法》等主要制度

規則草案向社會公開徵求意見，意味著上交所及深交所主板，以及新三板基礎層和創新層快將實

行註冊制，放寬ＩＰＯ發行要求。中證監表示，註冊制將大幅優化發行上市條件，僅保留了企業

公開發行股票必要的資格條件、合規條件，將核准制下的實質性門檻盡可能轉化為信息披露要求

，監管部門不再對企業的投資價值作出判斷，不過中證監又強調，實行註冊制絕不意味著放鬆質

量要求，審核把關將更加嚴格。註冊制大幅增加了新股的審批效率，降低公司上市融資成本，中

信証券在報告中預測，在全年日均萬億元）交易額的假設下，預計年度股票融資規模約５５００

－６０００億元。瑞銀指出，伴隨審核效率的提高，新股發行數量會顯著增多，抽新股的賺錢能

力較大概率會降低，投資者一方面需要強化其投資標的遴選能力，另一方面需要對上市後可能出

現的股價大幅波動做好充分準備，同時也需要適應註冊制下更為市場化的交易機制。



２﹒ 美國聯儲局隔夜如期加息後鮑威爾講話偏鴿派，美指下挫。人民幣中間價今日大升３６２

點子刷近七個月高，即期匯率（ＣＮＹ）跟隨高開高走，惟盤中漲逾４００點子至６﹒７００７

後升勢減弱，隨後回吐部分漲幅，最終收盤報６﹒７２２１，較上個交易日４時３０分收盤價升

１８９點子，兩連揚，創１月１３日以來近三周新高。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌８１點

子，報６﹒７２７０，盤中曾升至６﹒７０６６，創逾半個月高點。中國外匯交易中心人民幣兌

一美元中間價今報６﹒７１３０，較上個交易日大升３６２點子，四連漲，創２０２２年７月

１１日以來近七個月新高；上個交易日報６﹒７４９２。



３﹒ 商務部公布，２０２２年對外非金融類直接投資７８５９﹒４億元（人民幣．下同），增

長７﹒２％。其中，對「一帶一路」沿線國家投資增長７﹒７％，佔比保持在１７﹒９％。全年

外貿規模再創歷史新高，貨物進出口突破了４０萬億元大關，達到４２﹒１萬億元，增長

７﹒７％。其中，與主要貿易夥伴進出口保持增長，對前三大貿易夥伴－－東盟、歐盟、美國進

出口分別增長１５％、５﹒６％和３﹒７％。中國商務部對外貿易司司長李興乾表示，當前世界

經濟衰退風險在上升，外需增長顯著放緩，「中國外貿發展環境是極其嚴峻的。」他並稱，

２０２３年要更大力度推動外貿規模、優結構，穩定出口對中國國民經濟的支撐作用；同時要密

切同貿易夥伴的合作關係，擴大各國優質產品的進口。



４﹒ 中澳關係緩和，商務部綜合司司長楊濤公布，中國商務部部長與澳洲貿易部長將於下周以

視頻會議形式舉行會晤，屆時雙方將就中澳經貿關係以及共同關心的經貿議題進行探討。他在國

新辦發布會上並稱，中方愿與澳方本著相互尊重互利共贏的原則，擴展合作管控分歧，推動雙邊

經貿合作向前發展。上個月四家中國煤炭進口商獲得恢復進口澳洲煤炭許可，對於中國是否計劃

很快取消對澳洲更廣泛出口產品限制。楊濤稱，中澳貿易的主體是企業，兩國企業根據需求和市

場條件，自主作出商業決定。中方採取的檢驗檢疫和貿易救濟等措施，嚴格遵守中國法律法規和

世貿組織規則，將其誤讀為限制措施顯然是不合適的。



５﹒ 中國外交部召開例行發布會，對於美國扣押疑涉新疆強迫勞動的中國鋁產品的報道，發言

人毛寧表示，美國以根本不存在的新疆強迫勞動為借口，將正常經貿合作政治化，非法扣留有關

產品，違反國際貿易規則，破壞國際產供鏈穩定。毛寧敦促美方停止對中國企業的無理打壓，表

示中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。早前航運巨頭馬士基

（Ｍａｅｒｓｋ）表示，美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）開始扣押從中國進口、疑似涉及強迫

勞動的鋁製產品，已向進口商發出扣押通知。涉及的鋁製產品大多用於汽車零件。



６﹒ 內地銀行加大同業存單計劃發行規模，應對經濟復甦帶來的融資需求。建設銀行今年計劃

發行同業存單總額為１﹒２６５萬億元，較去年計劃總額增長３３３０億元；交通銀行今年計劃

發行同業存單總額為１﹒５萬億元，較去年計劃總額增長４０００億元；浦發銀行今年計劃發行

１﹒３１３９萬億元同業存單，較去年計劃發行額度增加１０１２億元。業內人士分析稱，銀行

提高同業存單發行計劃額度，首要原因在於市場一致預期２０２３年將迎來經濟復甦，市場融資

需求將抬升，信貸規模有望增長，銀行為補充負債端資金進行提前布局。另一個原因是出於成本

考慮，同業存單的一級發行利率主要與資金面鬆緊程度、市場供需情況有關。多位業內人士預計

，今年同業存單發行利率不會太高。



７﹒ 國家發改委頒布實施新修訂的《國家以工代賑管理辦法》，將於２０２３年３月１日起施

行。對於「能用人工的盡量不用機械，能組織當地群眾務工的盡量不用專業施工隊伍」，發改委

解讀，這是專門針對使用國家以工代賑專項資金實施的以工代賑項目提出的管理要求，旨在不影

響工程質量安全的前提下，發揮以工代賑項目帶動就業增收的作用。



９﹒ 商務部公布，去年全年社會消費品零售總額達到４４萬億元，與２０２１年基本持平。新

型消費發展態勢較好，實物商品網上零售額增長６﹒２％，佔社零總額比重進一步提升，達到

２７﹒２％。實體零售保持增長，限額以上零售業實體店商品零售額增長１％，消費場景不斷拓

展，消費體驗不斷提升。升級類消費需求加快釋放，新能源汽車銷量增長９３﹒４％。商務部表

示，今年增強消費主要工作著力點為三個方面：一是繼續強化政策引領保證政策落實落地落到位

。根據今年新形勢，聚焦汽車、家居等重點領域，推動出台一批新的政策。二是把今年確立為「

２０２３消費提振年」，統籌開展全國性消費促進活動。三是在城市深化國際消費中心城市建設

，擴大智慧商店、智慧商圈保障作用。（ｄｗ）

