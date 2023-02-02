《鍾之日記》２月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



聯儲局一如預期加息四分一厘，議息聲明提到正在考慮未來加息「空間」，而非上次會議時

使用的「步伐」，市場認為議息聲明局方放鴿，隔晚美股三大股市造好，納指更飆２％。不過香

江魚缸反覆向下，收市失守兩萬二。

恒指高開２０４點，報２２２７６，最多曾升２３９點，高見２２３１１，但大市一度升勢

不保，曾轉跌１１點，低見２２０６０。不過，十天線上（現處２２０３５）見支持，大市止跌

回升，一度升逾百點，之後回順。午後走勢轉差，跌穿上午低位，收報２１９５８，跌１１３點

或跌０﹒５２％，主板成交１４００﹒５１億元。國企指數報７５０５，跌５４點或跌

０﹒７２％。恒生科技指數報４６９６，升０﹒０２％。

消息指，澳門政府近日通知博彩中介須就轉碼數的佣金繳交５％的稅項，濠賭股普遍受壓。

新濠（００２００）跌３﹒４％，澳博（００８８０）跌３﹒３％，金沙（０１９２８）跌

２﹒７％，銀娛（０００２７）跌１﹒９％，美高梅（０２２８２）跌１﹒７％，永利澳門

（０１１２８）跌１﹒４％。



＊滬深兩市成交再破萬億＊



鮑威爾在會後記者會講話偏鴿派，美債收益率和美指大幅回落，提振今日人民幣匯率走強，

中間價今報６﹒７１３０，較上個交易日大升３６２點子，四連漲及創七個月高，外資持續湧入

。不過滬深股市全日表現牛皮，高開後表現反覆，滬深主板即將全面實行股票發行註冊制改革，

大幅放寬ＩＰＯ要求，昨日偷步炒上的券商股反高潮衝高回落，滬綜指收市僅升０﹒７５點或

０﹒０２％，報３２８５﹒６７點，深成指跌０﹒２２％，創業板指跌０﹒４４％。兩市下跌個

股略大於上漲數目，成交連續第二個交易日破萬億，達１０２４６億元人民幣，按日增近２％。

陸股通連續第１７個交易日錄得淨流入，全日流入２６﹒９４億元人民幣。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍稱，美聯儲面對美國經濟增速下滑的局面可能會提前結束

加息，這樣導致人民幣貶值的因素逐步消失。人民幣匯率走強有利於提升人民幣資產的投資吸引

力。近期外資入場搶籌的意願非常強烈，經濟面的復甦無疑為股市的走強帶來了強大的基礎，堅

定看好後市。



＊註冊制急起動，券商股無動於衷＊



中證監於周三（２月１日）盤後公布，就《首次公開發行股票註冊管理辦法》等主要制度規

則草案向社會公開徵求意見，當中涉及註冊制、保薦承銷、併購重組等新安排，全面實行股票發

行註冊制改革正式啟動。

註冊制大幅增加了新股的審批效率，降低公司的上市融資成本，中信証券在報告中預測，在

全年日均萬億元人民幣交易額的假設下，預計年度股票融資規模約５５００－６０００億元人民

幣。

外界認為全面推行註冊制是內地股票發行制度走向市場化的一步，讓承銷商在定價和配售方

式上擁有自主權，改善股市的定價功能，抑制Ａ股市場新股高發行價、高市盈率、高超募額的「

三高」痼疾。

中證監表示，註冊制將大幅優化發行上市條件，僅保留了企業公開發行股票必要的資格條件

、合規條件，將核准制下的實質性門檻盡可能轉化為信息披露要求，監管部門不再對企業的投資

價值作出判斷，不過中證監又強調，實行註冊制絕不意味著放鬆質量要求，審核把關將更加嚴格

。

不過消息未有利好一眾券商股，海通證券（０６８３７）跌２﹒２％，中信証券

（０６０３０）跌１﹒２％，中金（０３９０８）升１﹒４％，廣發証券（０１７７６）跌

１﹒１％。至於港交所（００３８８）無升跌，報３５２﹒４元。



＊兩款車型減價十萬，蔚來股價插５％＊



特斯拉（Ｔｅｓｌａ）在內地帶頭降價促銷，迫使當地同業陸續跟進降價，「造車新勢力」

之一的蔚來（０９８６６）也開始將２０２２款ＥＳ６和ＥＳ８減價促銷，兩款汽車的價格減價

最高超過１０萬元（人民幣．下同），而ＥＳ７也有一定的優惠幅度。蔚來指本次是針少量展車

、庫存車給予優惠政策。蔚來日常有置換政策、金融政策、科技配置包等可供用戶選擇，目前針

對上述車型仍然有效，其中金融政策對購車用戶優惠較大。

報道指，消息是從公司兩位銷售人員處確認，這一促銷方案是２月１日上午例會上通知並開

始執行。但是，在蔚來官網、蔚來Ａｐｐ和其他官方信息渠道並沒有公布這一消息。

值得一提的是，這是蔚來史無前例的大降價，市場人士推測，除了特斯拉等同業降價因素之

外，或許與蔚來今年１月份銷量下滑有關。蔚來１月汽車交付量為８５０６輛，比２０２２年

１２月減少７３０９輛，月減達４６﹒２％，年減１２﹒０％。

特斯拉早前連番降價的攻勢獲得顯著成效。據《路透》報道，特斯拉擬在未來兩個月內提高

其上海工廠的產量，以滿足旗下最暢銷車型積極降價後增加的需求。特斯拉計劃２月和３月上海

廠平均每周產出為近２萬輛汽車。根據乘聯會數據，這一生產水平大致達到去年９月水平，當時

該廠生產約８﹒２１萬輛Ｍｏｄｅｌ ３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ汽車。

蔚來今日大跌５﹒３％，報９２﹒３元。其他新能源汽車股個別走勢，小鵬汽車

（０９８６８）跌１﹒７％，理想汽車（０２０１５）升１﹒９２％，長汽（０２３３３）跌

１﹒２％，小米（０１８１０）則升１﹒３％，比亞迪（０１２１１）升０﹒８％。



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