《經濟通通訊社２日專訊》中證監就全面實行股票發行註冊制涉及的《首次公開發行股票註

冊管理辦法》等主要制度規則草案向社會公開徵求意見。在註冊制消息放出前的當日股市，券商

板塊有春江鴨攪動急升３％，今早券商股續高開領漲，不過在開市數分鐘內，券商股由升轉跌，

廣發証券（深：０００７７６）挫３﹒２％，國金證券（滬：６００１０９）、東方證券

（滬：６００９５８）跌３﹒１％，中信證券（滬：６０００３０）跌２﹒５％，中信建投

（滬：６０１０６６）插２﹒４％，東方財富（深：３０００５９）跌１﹒９％，光大證券

（滬：６０１７８８）跌１﹒７％。

招商非銀團隊指出，全面註冊制的推出是資本市場改革發展最重要里程碑之一，市場活躍度

有望再上台階，券商投行業務將直接受益，聯動跟投增厚業績。

中證監表示，註冊制將大幅優化發行上市條件，僅保留了企業公開發行股票必要的資格條件

、合規條件，將核准制下的實質性門檻盡可能轉化為信息披露要求，監管部門不再對企業的投資

價值作出判斷，不過中證監又強調，實行註冊制絕不意味著放鬆質量要求，審核把關將更加嚴格

。

上交所就全面實行股票發行註冊制發布９項配套業務規則，並向市場公開徵求意見。改革後

，滬市主板和科創板仍分別適用獨立的股票上市規則，除此之外的其他制度安排已實現了統一。

深交所亦發布了１０項配套業務規則公開徵求意見。配套業務規則整合了深市主板、創業板

發行上市審核、發行承銷、持續監管、交易等規則，令深市兩個板塊註冊制配套制度總體保持一

致，同時也與上交所註冊制下配套規則體系和內容基本一致，有利於促進形成全市場更為協調、

簡明、友好的業務規則體系。（ｅｙ）

