《經濟通通訊社２日專訊》中美科技戰升溫，美方把目標放在中國半導體產業，針對晶片產

業供應鏈多個部份推行出口限制。中共中央總書記習近平近日主持中共中央政治局集體學習，強

調要加快科技自立自強步伐，解決外國科技「卡脖子」問題；要加強反壟斷和反不正當競爭，依

法規範和引導資本健康發展。

憧憬中央將推出更多國策扶持行業，Ａ股半導體芯片股開盤衝高，寒武紀

（滬：６８８２５６）勁升１０﹒６％，中國長城（深：００００６６）漲停，天岳先進

（滬：６８８２３４）升５﹒９％，恆爍股份（滬：６８８４１６）升５﹒３％，歐比特

（深：３０００５３）、長光華芯（滬：６８８０４８）升近半成，氣派科技

（滬：６８８２１６）升４﹒５％，龍芯中科（滬：６８８０４７）升４﹒３％，北方華創

（深：００２３７１）升３﹒７％。

美國推動限制向中國出口半導體生產設備，美國一名官員１月３１日證實，與荷蘭、日本就

措施達成協議。美國商務部副部長格雷夫斯（Ｄｏｎ Ｇｒａｖｅｓ）出席華盛頓一個活動時，

向傳媒證實消息，他又稱「我們現在還不能（公開）談論這協議。」

不過，代表半導體和電子製造供應鏈的ＳＥＭＩ表示，歡迎美國與日本和荷蘭達成的協議，

但如果美國的盟友不對輸往中國的半導體製造設備採取與美國管制相當的限制措施，這些措施將

不會有效。（ｃａ）

