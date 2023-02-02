《經濟通通訊社２日專訊》市場研究機構ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ發布數據顯示，

２０２２年中國市場折疊屏手機銷量達２８３萬部，同比增長１４４﹒４％。按照各個季度數據

來看，國內折疊屏手機銷量已連續９個季度同比正增長。以品牌來看，２０２２年華為折疊手機

銷量約１４４萬部，同比增長１３２％，穩居國內折疊機市場銷量第一名。

ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ表示，華為主要受益於其Ｐ５０ Ｐｏｃｋｅｔ、Ｍａｔｅ

Ｘ２典藏版良好的市場表現，其中Ｐ５０ Ｐｏｃｋｅｔ自２０２１年１２月上市以來，連續

在２０２２年一季度、二季度、三季度三個季度蟬聯國內折疊屏手機單季度銷量冠軍，其

２０２２年１１月上市的Ｐｏｃｋｅｔ Ｓ躍居２０２２年第四季度銷量冠軍。

此外，ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ數據顯示，２０２２年，三星、ＯＰＰＯ、小米

（０１８１０）、ｖｉｖｏ、榮耀折疊屏手機銷量排名國內市場第二至第六位。ＯＰＰＯ憑借

ＯＰＰＯ Ｆｉｎｄ Ｎ、ＯＰＰＯ Ｆｉｎｄ Ｎ２、ＯＰＰＯ Ｆｉｎｄ Ｎ２ Ｆｌｉｐ

三款產品創下不俗市場表現，而小米的ＭＩＸ Ｆｏｌｄ２則是銷售主力。



＊中信證券：未來折疊屏手機價格或降，驅動提升智能手機出貨量＊



ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ分析稱，從２０２２年初至今，中國市場上市的１５款折疊

屏手機產品來看，其中有１２款產品起步價都到了萬元（人民幣．下同）以下，將會帶動萬元以

下折疊機份額快速攀升；隨著折疊屏手機價格的持續下探，其普及度越來越高，市場容量正不斷

擴大。

中信證券認為，未來主流折疊屏手機或降至５０００元－８０００元價格帶。從技術上看，

目前折疊屏手機由於生產產能及良率限制，價格保持高位。未來隨著生產規模擴大，成本有望下

降。伴隨折疊屏手機價格中樞下移，其出貨量有望高速增長，並在高端領域取代部分直板機，是

智能手機未來出貨量提升的驅動力之一。中信證券稱，國內折疊屏產品版圖布局趨於完善，帶動

ＡＭＯＬＥＤ產業鏈成長。（ｊｔ）

