《經濟通通訊社２日專訊》據內媒報道，蔚來開始針對２０２２款ＥＳ６和ＥＳ８進行降價

促銷，料價格降幅最高超過１０萬元（人民幣．下同），ＥＳ７也有一定的優惠幅度。蔚來銷售

人員表示，這一促銷方案是２月１日上午例會上通知並開始執行。但是，在蔚來官網、蔚來

Ａｐｐ和其他官方信息渠道並沒有公布這一消息。

蔚來的銷售人員用「從沒有見過如此大的優惠幅度，史無前例的優惠」來形容這一降價促銷

方案。具體方案是蔚來２０２２款ＥＳ６和ＥＳ８依然可以享受蔚來兜底的過萬元的國家新能源

補貼，且貸款三年零息零手續費。如果是在蔚來進行舊車置換，蔚來還能給予１﹒５萬元的置換

補貼。同時，在銷售系統裏可以把庫存現車做成展車，ＥＳ６還可以再得到１﹒８萬元優惠，

２０２２款的蔚來ＥＳ８可以獲得２﹒４萬元的優惠。如果庫存周期在１２０天以上的車輛，最

高現金優惠可以達到４萬元。

此外，針對促銷的蔚來２０２２款ＥＳ６和ＥＳ８，蔚來還直接贈送了價值３﹒９萬元的

ＮＩＯＰｉｌｏｔ全配包。如果用戶選配４９００元ＮＯＭＩ和６５００元增強顯示，蔚來可在

直接給９６００元的優惠折扣。庫存周期超過３個月的車輛，蔚來還再針對車主贈送價值過萬元

的服務無憂包，包含了商業保險。按照這一促銷方案，蔚來２０２２款ＥＳ６和ＥＳ８的價格降

幅最高超過了１０萬元。（ｊｔ）

