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AH股新聞

02/02/2023 14:03

蔚來開啟史無前例降價促銷，舊款ＥＳ６和ＥＳ８降幅最高超１０萬

　　《經濟通通訊社２日專訊》據內媒報道，蔚來開始針對２０２２款ＥＳ６和ＥＳ８進行降價
促銷，料價格降幅最高超過１０萬元（人民幣．下同），ＥＳ７也有一定的優惠幅度。蔚來銷售
人員表示，這一促銷方案是２月１日上午例會上通知並開始執行。但是，在蔚來官網、蔚來
Ａｐｐ和其他官方信息渠道並沒有公布這一消息。
　　蔚來的銷售人員用「從沒有見過如此大的優惠幅度，史無前例的優惠」來形容這一降價促銷
方案。具體方案是蔚來２０２２款ＥＳ６和ＥＳ８依然可以享受蔚來兜底的過萬元的國家新能源
補貼，且貸款三年零息零手續費。如果是在蔚來進行舊車置換，蔚來還能給予１﹒５萬元的置換
補貼。同時，在銷售系統裏可以把庫存現車做成展車，ＥＳ６還可以再得到１﹒８萬元優惠，
２０２２款的蔚來ＥＳ８可以獲得２﹒４萬元的優惠。如果庫存周期在１２０天以上的車輛，最
高現金優惠可以達到４萬元。
　　此外，針對促銷的蔚來２０２２款ＥＳ６和ＥＳ８，蔚來還直接贈送了價值３﹒９萬元的
ＮＩＯＰｉｌｏｔ全配包。如果用戶選配４９００元ＮＯＭＩ和６５００元增強顯示，蔚來可在
直接給９６００元的優惠折扣。庫存周期超過３個月的車輛，蔚來還再針對車主贈送價值過萬元
的服務無憂包，包含了商業保險。按照這一促銷方案，蔚來２０２２款ＥＳ６和ＥＳ８的價格降
幅最高超過了１０萬元。（ｊｔ）

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