《經濟通通訊社２日專訊》美聯儲加息２５點符合預期，加上中證監擬將註冊制推行至滬深

主板及新三板，滬深股市今早在券商股帶動下高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２１％，

報３２９１﹒７８點，深綜指高開０﹒１９％。

中證監就全面實行股票發行註冊制涉及的《首次公開發行股票註冊管理辦法》等主要制度規

則草案向社會公開徵求意見，相關文件涉及註冊制安排、保薦承銷、併購重組等領域，意味著滬

深主板亦將實施註冊制。在新制下，新股上市前５個交易日不設漲跌幅限制、上市首日即可納入

融資融券標的等，不過主板日漲跌幅１０％的規則不變。

中證監表示，註冊制將大幅優化發行上市條件，僅保留了企業公開發行股票必要的資格條件

、合規條件，將核准制下的實質性門檻盡可能轉化為信息披露要求，監管部門不再對企業的投資

價值作出判斷，不過中證監又強調，實行註冊制絕不意味著放鬆質量要求，審核把關將更加嚴格

。

中共中央總書記習近平主持中共中央政治局集體學習，強調只有加快構建新發展格局，才能

夯實中國經濟發展的根基、增強發展的安全性穩定性。習近平還提出，要著力擴大有收入支撐的

消費需求；要加快科技自立自強步伐，解決外國科技「卡脖子」問題；要加強反壟斷和反不正當

競爭，依法規範和引導資本健康發展。

人民銀行繼續收水，今日開展６６０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，單日淨回籠

４０１０億元。美聯儲如期加息２５點，聯儲局主席鮑威爾在會後記者會講話偏鴿派，美債收益

率和美指大幅回落，提振今日人民幣中間價表現，中間價今報６﹒７１３０，較上個交易日大升

３６２點子，四連漲，創２０２２年７月１１日以來近七個月新高。（ｅｙ）

