《經濟通通訊社２日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒１１％，報２９９﹒２７點。深證Ｂ股指
數收升０﹒９２％，報１２３１﹒３２點。
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02/02/2023 15:07
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒１１％，深證Ｂ收升０﹒９２％
《經濟通通訊社２日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒１１％，報２９９﹒２７點。深證Ｂ股指
數收升０﹒９２％，報１２３１﹒３２點。
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