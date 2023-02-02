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AH股新聞

02/02/2023 15:07

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒１１％，深證Ｂ收升０﹒９２％

　　《經濟通通訊社２日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒１１％，報２９９﹒２７點。深證Ｂ股指
數收升０﹒９２％，報１２３１﹒３２點。

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