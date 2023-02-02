《經濟通通訊社２日專訊》中證監２月１日宣布，即日起全面實行股票發行註冊制改革正式

啟動，意味著滬深主板亦將實施註冊制，大幅放寬ＩＰＯ要求，此舉將令券商投行業務直接受益

，聯動跟投增厚業績。中信証券在報告中預測，在全年日均萬億元（人民幣．下同）交易額的假

設下，預計年度股票融資規模約５５００－６０００億元。報告又指，全面註冊制不等同於簡單

降低上市門檻，而且由於依然保持交易所審核、中證監註冊的基本架構不變，上市發行的節奏整

體可控，改革後對市場的流動性分流有限。

內地股市略高開，之後反覆靠穩。滬綜指半日收升０﹒２９％，報３２９４﹒５１點，深成

指升０﹒３７％，創業板指揚０﹒３２％。北向資金繼續保持流入，陸股通目前淨流入超過２２

億元，兩市半日成交６３７９億元，較上交易日（１日）同時段成交大增１０﹒９％。人民銀行

繼續收水，今日開展６６０億元７天期逆回購操作，單日淨回籠４０１０億元。



＊公布註冊制改革，券商即回吐＊



全面實行股票發行註冊制的消息在昨日傳出，券商板塊有春江鴨攪動昨急升３％，今早券商

股續高開領漲，不過半日由升轉跌，國金證券（滬：６００１０９）、東方證券

（滬：６００９５８）跌３﹒４％，中信建投（滬：６０１０６６）跌２﹒５％，廣發證券

（深：０００７７６）跌２﹒４％，中信證券（滬：６０００３０）跌２﹒２％。

瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管孫利軍表示，全面註冊制的實施，將對Ａ股資本市場帶來

深遠影響和重大意義。伴隨審核效率的提高，新股發行數量會顯著增多，抽新股的賺錢能力較大

概率會降低，另一方面需要對上市後可能出現的股價大幅波動做好充分準備，同時也需要適應註

冊制下更為市場化的交易機制。



＊半導體芯片股衝高，中國長城漲停＊



中美科技戰升溫，總書記習近平近日主持中共中央政治局集體學習，強調要加快科技自立自

強步伐，解決外國科技「卡脖子」問題；憧憬中央將推出更多國策扶持行業，半導體芯片股衝高

，寒武紀（滬：６８８２５６）勁升１０﹒６％，中國長城（深：００００６６）漲停，天岳先

進（滬：６８８２３４）升８﹒１％。

國際油價周三跌逾３％，創約１個月以來最大跌幅。加上數據反映美國石油需求增長放緩，

不利油價表現。石油股走低，中國石油（滬：６０１８５７）跌０﹒８％，中海油服

（滬：６０１８０８）跌０﹒９％。

因哄抬血氧儀價格，魚躍醫療（深：００２２２３）被鎮江市市場監管局罰款２７０萬元，

不過魚躍醫療表現未受影響，半日仍升０﹒４％。（ｃａ）

