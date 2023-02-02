《經濟通通訊社２日專訊》美國如期加息２５點，聯儲局主席鮑威爾在會後記者會講話偏鴿

派，美債收益率和美指大幅回落，提振今日人民幣匯率走強，中間價今報６﹒７１３０，較上個

交易日大升３６２點子，四連漲及創七個月高，外資持續湧入。不過滬深股市全日表現牛皮，高

開後表現反覆，滬深主板即將全面實行股票發行註冊制改革，大幅放寬ＩＰＯ要求，昨日偷步炒

上的券商股反高潮衝高回落，滬綜指收市僅升０﹒７５點或０﹒０２％，報３２８５﹒６７點，

深成指跌０﹒２２％，創業板指跌０﹒４４％。兩市下跌個股略大於上漲數目，成交連續第二個

交易日破萬億，達１０２４６億元（人民幣．下同），按日增近２％。陸股通連續第１７個交易

日錄得淨流入，全日流入２６﹒９４億元。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍稱，美聯儲面對美國經濟增速下滑的局面可能會提前結束

加息，這樣導致人民幣貶值的因素逐步消失。人民幣匯率走強有利於提升人民幣資產的投資吸引

力。近期外資入場搶籌的意願非常強烈，經濟面的復甦無疑為股市的走強帶來了強大的基礎，堅

定看好後市。



＊券商、創投板塊高開低走＊



瑞銀證券表示，全面註冊制的實施，伴隨審核效率的提高，新股發行數量會顯著增多，抽新

股的賺錢能力較大概率會降低。華泰聯合證券相表示，全面註冊制給投行的項目組織和執行質量

將帶來前所未有的挑戰，同時倒逼投行提升質控能力。券商股衝高回落。廣發証券

（深：０００７７６）挫３﹒１％，東方財富（深：３０００５９）跌２﹒８％。

外媒報道特斯拉上海工廠計劃在２月和３月份提高周產量，恢復至去年９月水平。特斯拉供

應鏈股開盤後微升，上聲電子（滬：６８８５３３）漲４﹒９％，報６４﹒７元，克來機電

（滬：６０３９６０）急升３﹒１％，文燦股份（滬：６０３３４８）升２﹒７％，音飛儲存

（滬：６０３０６６）升１﹒７％。



＊消費板塊走強，多股漲停＊



釀酒、食品等大消費板塊走強，燕京啤酒（深：０００７２９）、千味央廚

（深：００１２１５）、味知香（滬：６０５０８９）、中葡股份（滬：６０００８４）等多股

漲停。金種子酒（滬：６００１９９）急升６﹒４％，海南椰島（滬：６００２３８）升

６﹒３％，伊力特（滬：６００１９７）升４﹒８％，舍得酒業（滬：６００７０２）升

４﹒４％，酒鬼酒（深：０００７９９）升３﹒８％，口子窖（滬：６０３５８９）升３﹒４％

，今世緣（滬：６０３３６９）升２﹒８％。

憧憬中央將推出更多國策扶持行業，半導體板塊勁升，龍芯中科（滬：６８８０４７）升

１２﹒８％，寒武紀（滬：６８８２５６）升近８％，瑞芯微（滬：６０３８９３）升１０％，

北方華創（深：００２３７１）升７﹒３％。

醫藥股漲幅居前，海創藥業（滬：６８８３０２）漲停，榮昌生物（滬：６８８３３１）升

１２﹒７％，西藏藥業（滬：６００２１１）升８﹒７％，新天地（深：３０１２７７）升

９﹒４％，信立泰（深：００２２９４）升８﹒３％，普萊柯（滬：６０３５６６）升６﹒６％

。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１８１﹒１５ －０﹒３５

上證綜合指數 ３２８５﹒６７ ＋０﹒０２ ４２８７﹒００

深證綜合指數 ２１７２﹒４９ －０﹒０５ ５９５６﹒００

上證Ｂ股指數 ２９９﹒２７ －０﹒１１ １﹒４６

深證Ｂ股指數 １２３１﹒３２ ＋０﹒９２ ０﹒６５

上證１８０指數 ８７６３﹒２３ －０﹒２７

上證３８０指數 ６０３９﹒５３ ＋０﹒２９

深證成份指數 １２１３１﹒２０ －０﹒２２

中小創新指數 ２４６４﹒６６ ＋０﹒１１

深圳創業板指數 ２６０２﹒３２ －０﹒４４

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