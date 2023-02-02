《經濟通通訊社２日專訊》上證１８０指數半日升０﹒０１％，報８７８７﹒２７點，上證

３８０指數半日升０﹒７１％，報６０６４﹒９５點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０８﹒５４億元，用１１﹒４６

億元或２﹒２％。

外媒報道特斯拉上海工廠計劃在２月和３月份提高周產量，恢復至去年９月水平。特斯拉供

應鏈股開盤後微升，上聲電子（滬：６８８５３３）漲６﹒５％，克來機電

（滬：６０３９６０）漲３﹒８％，東睦股份（滬：６００１１４）升２﹒１％，音飛儲存

（滬：６０３０６６）升近３％，文燦股份（滬：６０３３４８）揚１﹒９％。

憧憬中央將推出更多國策扶持行業，半導體芯片股開盤衝高，寒武紀（滬：６８８２５６）

勁升１０﹒６％，天岳先進（滬：６８８２３４）升８﹒１％，恒爍股份（滬：６８８４１６）

升４﹒７％，長光華芯（滬：６８８０４８）升６﹒４％，氣派科技（滬：６８８２１６）升

５﹒９％，龍芯中科（滬：６８８０４７）升１８﹒１１％。

美國原油與成品油庫存增長超過預期、聯儲局一如預期加息０﹒２５厘、石油出口國組織與

盟友（ＯＰＥＣ＋）維持產量不變等消息均對油價不利，國際油價周三（１日）跌逾３％。滬深

石油股走低，中石油（滬：６０１８５７）跌０﹒８％，中海油服（滬：６０１８０８）跌

０﹒９％、中海油（滬：６００９３８）跌０﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

