《經濟通通訊社２日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒２７％，報８７６３﹒２３點，上

證３８０指數收升０﹒２９％，報６０３９﹒５３點。

旅遊股反彈，中國中免（滬：６０１８８８）升１﹒１％，中青旅（滬：６００１３８）升

０﹒８％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升１﹒１％，天目湖（滬：６０３１３６）升

３﹒７％，曲江文旅（滬：６００７０６）升１﹒３％，九華旅遊（滬：６０３１９９）升

２﹒１％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升１﹒３％，長白山（滬：６０３０９９）升

４﹒６％。

外媒報道特斯拉上海工廠計劃在２月和３月份提高周產量，恢復至去年９月水平。特斯拉供

應鏈股微升，上聲電子（滬：６８８５３３）漲４﹒９％，克來機電（滬：６０３９６０）漲

３﹒１％，東睦股份（滬：６００１１４）升０﹒９％，音飛儲存（滬：６０３０６６）升

１﹒７％，文燦股份（滬：６０３３４８）揚２﹒７％。

憧憬中央將推出更多國策扶持行業，半導體芯片股衝高，寒武紀（滬：６８８２５６）勁升

近８％，天岳先進（滬：６８８２３４）升５﹒２％，恒爍股份（滬：６８８４１６）升

４﹒２％，長光華芯（滬：６８８０４８）升５﹒９％，氣派科技（滬：６８８２１６）升

５﹒１％，龍芯中科（滬：６８８０４７）飆１２﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

