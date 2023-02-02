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AH股新聞

02/02/2023 15:16

《滬股通》上證１８０收跌０﹒２７％，上證３８０升０﹒２９％

　　《經濟通通訊社２日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒２７％，報８７６３﹒２３點，上
證３８０指數收升０﹒２９％，報６０３９﹒５３點。
　　旅遊股反彈，中國中免（滬：６０１８８８）升１﹒１％，中青旅（滬：６００１３８）升
０﹒８％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升１﹒１％，天目湖（滬：６０３１３６）升
３﹒７％，曲江文旅（滬：６００７０６）升１﹒３％，九華旅遊（滬：６０３１９９）升
２﹒１％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升１﹒３％，長白山（滬：６０３０９９）升
４﹒６％。
　　外媒報道特斯拉上海工廠計劃在２月和３月份提高周產量，恢復至去年９月水平。特斯拉供
應鏈股微升，上聲電子（滬：６８８５３３）漲４﹒９％，克來機電（滬：６０３９６０）漲
３﹒１％，東睦股份（滬：６００１１４）升０﹒９％，音飛儲存（滬：６０３０６６）升
１﹒７％，文燦股份（滬：６０３３４８）揚２﹒７％。
　　憧憬中央將推出更多國策扶持行業，半導體芯片股衝高，寒武紀（滬：６８８２５６）勁升
近８％，天岳先進（滬：６８８２３４）升５﹒２％，恒爍股份（滬：６８８４１６）升
４﹒２％，長光華芯（滬：６８８０４８）升５﹒９％，氣派科技（滬：６８８２１６）升
５﹒１％，龍芯中科（滬：６８８０４７）飆１２﹒８％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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