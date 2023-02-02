《經濟通通訊社２日專訊》深證成指半日升０﹒３７％，報１２２０２﹒６２點，深證中小

創新指數半日升０﹒６１％，報２４７７﹒０９點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０７﹒７２億元，用１２﹒２８

億元或２﹒４％。

中證監正式啟動全面實行股票發行註冊制改革，意味著滬深主板亦將實施註冊制，放寬

ＩＰＯ發行要求，券商投行業務直接受益。券商股續高開領漲，不過在開市數分鐘內，券商股由

升轉跌，廣發証券（深：０００７７６）挫２﹒４％，東方財富（深：３０００５９）跌

０﹒９％。

外媒報道美國海關與邊境保護局已開始向進口商發出通知，將扣押來自中國新疆的特定鋁產

品，有關舉措最有可能針對用於汽車零部件的鋁產品。鋁業股集體跌，銀邦股份

（深：３００３３７）跌２﹒９％，雲鋁股份（深：０００８０７）跌１﹒５％。

國家藥監局副局長黃果強調，要做好新冠病毒疫苗藥物研發服務工作、加快臨床急需新藥、

罕見病用藥、兒童用藥等上市速度。醫藥股造好，新和成（深：００２００１）升１﹒１％，凱

萊英（深：００２８２１）升２﹒１％，樂普醫療（深：３００００３）升逾２％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

