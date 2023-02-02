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AH股新聞

02/02/2023 15:16

《深股通》深成指收跌０﹒２２％，中小創新指升０﹒１１％

　　《經濟通通訊社２日專訊》深證成指今日收跌０﹒２２％，報１２１３１﹒２點，深證中小
創新指數收升０﹒１１％，報２４６４﹒６６點。
　　大飛機概念股集體向下，紫光國微（深：００２０４９）跌０﹒４％，中航光電
（深：００２１７９）跌１﹒９％，中航西飛（深：０００７６８）跌２﹒３％，中航機電
（深：００２０１３）跌１﹒５％，航發控制（深：０００７３８）跌２﹒４％，鋼研高納
（深：３０００３４）跌２﹒９％，宏達電子（深：３００７２６）挫近２％。
　　中證監正式啟動全面實行股票發行註冊制改革，意味著滬深主板亦將實施註冊制，放寬
ＩＰＯ發行要求，券商投行業務直接受益。券商股續高開領漲，不過在開市數分鐘內，券商股由
升轉跌，廣發証券（深：０００７７６）挫３﹒１％，東方財富（深：３０００５９）跌
２﹒８％。
　　外媒報道美國海關與邊境保護局已開始向進口商發出通知，將扣押來自中國新疆的特定鋁產
品，有關舉措最有可能針對用於汽車零部件的鋁產品。鋁業股集體跌，銀邦股份
（深：３００３３７）跌２﹒７％，雲鋁股份（深：０００８０７）跌０﹒５％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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