《經濟通通訊社２日專訊》中航電測（深：３００１１４）公布發行股份購買資產暨關聯交
易預案，公司擬通過發行股份方式，購買航空工業集團持有的航空工業成飛１００％股權。
此次交易完成後，航空工業成飛成為公司全資子公司。公司將新增航空武器裝備整機及部附
件研製生產業務並主要聚焦於航空主業。
中航電測復牌一字漲停，報１２﹒７元人民幣。（ｊｔ）
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02/02/2023 10:45
《Ａ股焦點》中航電測復牌一字漲停，擬購買航空工業成飛全部股權
《經濟通通訊社２日專訊》中航電測（深：３００１１４）公布發行股份購買資產暨關聯交
易預案，公司擬通過發行股份方式，購買航空工業集團持有的航空工業成飛１００％股權。
此次交易完成後，航空工業成飛成為公司全資子公司。公司將新增航空武器裝備整機及部附
件研製生產業務並主要聚焦於航空主業。
中航電測復牌一字漲停，報１２﹒７元人民幣。（ｊｔ）
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