《經濟通通訊社２日專訊》中航電測（深：３００１１４）公布發行股份購買資產暨關聯交

易預案，公司擬通過發行股份方式，購買航空工業集團持有的航空工業成飛１００％股權。

此次交易完成後，航空工業成飛成為公司全資子公司。公司將新增航空武器裝備整機及部附

件研製生產業務並主要聚焦於航空主業。

中航電測復牌一字漲停，報１２﹒７元人民幣。（ｊｔ）

