《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行日前印發通知稱，延續實施碳減排支持工具、支持煤炭

清潔高效利用專項再貸款、交通物流專項再貸款三項結構性貨幣政策工具。

《中國證券報》頭版評論指，近日發揮金融支持實體經濟作用的政策信號強烈。專家表示，

為加強金融機構對綠色發展等特定領域支持力度，結構性貨幣政策工具將精準出擊。總量貨幣政

策工具必要時將進一步加力，支持經濟穩增長。

此外，貨幣政策創新空間大、工具足，再貸款、再貼現等結構性工具料成為未來一段時期貨

幣政策創新重點。



＊連平：不要有大的政策變動＊



招聯金融首席研究員董希淼表示，２０２２年以來，疫情衝擊和經濟下行導致了居民和企業

預期轉弱、信心不穩。前期政策優化帶來的轉變，已經體現在近期的數據上。但前期的支持政策

不能在短期內退出，要保持政策的穩定性和連續性，提升政策的精準性和有效性；要針對新情況

和新問題採取新措施。比如，當前有效信貸需求復蘇，金融部門要思考如何更高效地回應這些需

求。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平表示，當經濟處於需求快速回暖的過程中，很容易

出現政策的調整。他建議，貨幣政策保持穩健偏鬆的操作，保持連續性和穩定性，保持對實體經

濟的支持力度，不要有大的政策變動。連平預計，今年可能會推出消費領域的再貸款，以促進消

費快速回暖。尤其是考慮到出口可能面臨的壓力，消費快速回暖有助於內需回升，有利於彌補外

部產生的壓力。

關於２０２３年的貨幣政策，人民銀行副行長劉國強表示，今年貨幣政策的力度不能小於去

年，需要的話，還要進一步加力；要繼續落實好一系列結構性貨幣政策，效果好的可以酌情加力

。（ｃａ）

